Cristina Cioran, primele declarații după ce Alex Dobrescu a spus că vrea să se căsătorească! Fosta prezentatoare este hotărâtă: „Acum lucrurile s-au schimbat”

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au decis să meargă pe drumuri separate în urmă cu câteva luni, dar au continuat să păstreze legătura pentru fetița lor.

Totuși, câteva imagini recente cu cei doi, surprinși împreună într-un club din Capitală, au născut din nou zvonuri despre o posibilă împăcare. Ba mai mult, bărbatul chiar a mărturisit de curând că vrea să se căsătorească cu mama copilului său. Invitată în cadrul unei emisiuni TV, Cristina Cioran a dezvăluit care este adevărul și ce relație are, de fapt, cu fostul ei partener.

Cristina Cioran, adevărul despre întâlnirea cu Alex Dobrescu: "Acum lucrurile s-au schimbat"

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au avut parte de o despărțire controversată, dar într-un final au ajuns la un consens. Deși recent au fost surprinși împreună într-un club din Capitală, fosta prezentatoare TV susține că nici nu se pune problema de o împăcare, cu toate că au existat discuții între ei pe seama acestui subiect.

Vedeta mărturisește că relația pe care o are cu tatăl fetiței sale în prezent este doar una amicală, bazată pe respect:

Am tot vorbit (n. red. despre împăcare), dar nu este cazul. Pe hârtie când pui minusuri și plusuri, minusuri sunt mai multe. Nu văd de ce (n. red. s-ar împăca cu Alex Dobrescu). Nu îmi pare bine că e așa, n-am plecat la drumul ăsta să fie așa, dar viața te duce în niște locuri în care nu te-ai fi așteptat. În situația de față nu m-am împăcat cu fostul meu pentru copil, nu cred în tipul ăsta de compromis.

E adevărat că Emma ar trebui să ne vadă în niște momente frumoase. Mă descurc foarte bine, o am și pe mama alături de mine. Se implică și el, atât cât și cum își dorește. N-a fost niciodată discuția să nu se vadă, mai ieșim la un restaurant, în parc, pentru că este normal copilul nostru să ne vadă împreună. De aici până la a forma din nou un cuplu e foarte mult. Emma îi simte lipsa și contează prezența celuilalt părinte. Simte nevoia să îl vadă, îl ia în brațe, îl iubește.", a declarat Cristina Cioran, în cadrul matinalului moderat de Lili Sandu, Shurubel și Bogdan Ciudoiu.

Cât despre posibilitatea de a intra într-o nouă relație, blondina a dezvăluit că este prea devreme să își facă planuri în acest sens. Momentan, pentru ea cea mai importantă este micuța Ema: "Au trecut cam trei luni de la despărțire. Nu mă pot gândi (n. red. la o altă relație). Cea mai importantă este Emma. Mi-aș fi dorit ca lucrurile să meargă diferit, am recunoscut. Acum lucrurile s-au schimbat, s-au depășit niște etape. Adevăratul motiv al despărțirii nu îl pot spune în niciun caz. Au fost niște mici divergențe, care au dus la despărțire.", a mai spus Cristina Cioran, în cadrul emisiunii amintite.

Alex Dobrescu vrea să se împace cu mama fiicei sale: "Sper să reluăm relația și să ne căsătorim"

Dacă Cristina Cioran este radicală în ceea ce privește relația cu tatăl fiicei sale, Alexandru Dobrescu nu exclude total posibilitatea unei împăcări. Bărbatul a declarat că speră să revină în sânul familiei și chiar să se căsătorească cu fosta prezentatoare: "Am riscat și relația cu Cristina Cioran, și relația cu familia ei, am supărat pe toată lumea cu jocurile mele, poate ar trebui să o las mai ușor cu comportamentul acesta. Cu toate acestea, Cristina a înțeles. Port inima ei în inima mea. Am căutat-o, i-am trimis mesaje de iertare, i-am explicat că totul a fost o glumă.

După cum se vede, am început să ne întâlnim. Sunt într-o relație dificilă (n.r. familia Cristinei Cioran) cei în vârstă uită mai greu, iartă mai greu, dar voi face toate demersurile ca să revin în sânul familiei. Am fost primit extraordinar la mama ei acasă. Cristina Cioran este o fire foarte sensibilă, nu i-a fost ușor să crească singură fata pe parcursul celor 2-3 luni, chiar dacă am văzut-o din când în când, ea a crescut-o mai mult singură. Sper să reluăm relația și să ne căsătorim, am făcut un gest pe care nu l-am mai făcut pentru o fată sau parteneră de-a mea din trecut și i-am luat un cadou sub formă de inel.", a declarat Alex Dobrescu, pentru un post TV.