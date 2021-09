Cristina Cioran, toate detaliile despre nașterea prematură! Prin ce chinuri a trecut: „Urlam plină de sânge”

In articol:

Cristina Cioran a trecut prin cele mai grele momente din viața ei. Fericită că urmează să fie mămică, vedeta nu avea să prevestească ce urma să i se întâmple. Era în luna a șaptea de sarcină când simptomele unei enetrocolite au făcut-o să pună mâna pe telefon și să sune de urgență la ambulanță.

La scurt timp, vedeta de televiziune a născut-o pe Ema, pe care medicii au internat-o imediat într-un incubator. Săptămâni bune, blondina nu a avut dreptul să-și vadă fiica decât o singură dată pe săptămână, iar acum povestește cu lux de amănunte cât de greu a fost momentul în care a născut. Iată detalii neștiute până acum legate de nașterea prematură!

Cristina Cioran, adevărul despre nașterea Emei! „A m născut, natural, fără anestezie”

În cea mai recentă apariție televizată, Cristina Cioran a dat toate detaliile legate de nașterea prematură a Emei. Vedeta a dezvăluit că din cauza unei eterocolite a pus mâna pe telefon și a cerut ajutorul ambulanței. La scurt timp de la acest moment, vedeta a născut-o pe Ema care imediat a fost pusă într-un incubator și mai bine de o lună de zile a fost departe de mama ei.

„​​Eu am crezut că sunt simptome de enter ocolită. M-am dus la baie, am pus mâna și bebelușul era acolo. Nu se rupsese membrana. Și am sunat-o pe doctoriță. M-a pus să sun la salvare. Am sunat, am așteptat salvarea afară, pentru că ar fi trebuit să urce. Am așteptat jos, m-a luat salvarea, pentru că nu mă puteau lega în chingile alea, un domn mă ținea de cap și altul de corp. Și eu mă țineam cu mâinile de niște bare de metal.

Am ajuns la spital și vedeam doar niște fețe șocate de cum treceam eu urlând, plină de sânge. M-au controlat și am auzit că e dilatație completă, haideți în sala de nașteri. La 8 am chemat salvarea, la 8 jumate am născut, natural, fără anestezie.

N-am văzut-o când a scos-o, am simțit când a scos-o și doar au dus-o. Au fost niște momente groaznice așteptând să îmi spună dacă e ok. O lună jumate a stat în spital, o lună la incubator, la aparate, alte două săptămâni la pătuț cald, în salon cu alți copilași”, a declarat Cristina Cioran într-o emisiune televizată.

Acum, Cristina Cioran poate răsufla liniștită. Durerea și grijile s-au risipit imediat în momentul în care și-a adus fiica acasă. Ema a ajuns în sânul familiei ei de aproximatic o lună de zile și deja este centrul universului părinților ei.

