Nici bine n-a ajuns în Turcia, că frumoasa prezentatoare a noului sezon Puterea Dragostei s-a și rătăcit. Cristina Mihaela a povestit cu lux de amănunte cum s-a pierdut în Istanbul. S-a abătut puțin de la drum și a ajuns într-un cartier necunoscut.

”Ce credeați că puteam eu să pățesc aici, în Istanbul? Da, să mă rătăcesc. M-am gândit să ocolesc un drum, la care se lucra și-am zis să nu murdăresc mașina. După o oră și jumătate în care m-am trezit în mijlocul necunoscutului, pe o autostradă, două, trei, cinci habar n-am pe unde am mers, am ajuns la concluzia că cel mai potrivit e să iau un taxi, să abandonez mașina și să vin cu taxiul la muncă. Mi-a fost foarte greu să găsesc și taxiul. Când l-am găsit, domnul nu vorbea absolut deloc engleză și înțelege-te...ulterior, am aflat că zona respectivă era și destul de ciudățică. Eu cu fustița mea mini...Doamne Doamne...cum să mă rătacesc în Istanbul?”, a spus Cristina Mihaela.

Cristina Mihaela, primele declarații din casa dragostei

Noua moderatoare a sezonului trei Puterea Dragostei a ajuns în Turcia, în urmă cu ceva vreme, acolo unde au loc filmările emisiunii.Cristina Mihaela a făcut și primele dezvăluiri referitoare la concurenții noi ai sezonului trei.

”Nebunie, mare nebunie. Sunt foarte emoționată, dar în același timp extrem de fericiă pentru că ce se întâmplă aici e nebunie. Pot să vă spun doar atât: concurenții sunt extraordinar de frumoși... doamne, frumoși! Nu am să spun că băieții sunt mai frumoși... cum am auzit eu prin popor.... Ce credeți? Se nasc povești noi de dragoste, care mai de care mai fascinante...!”, a spus frumoasa prezentatoare.

Marea finală a sezonului doi Puterea Dragostei are loc în această duminică, pe 26 iulie. Sezonul trei începe imediat, pe 27 iulie.