Cristina Mihaela, primele declarații din postura de prezentatoare Puterea Dragostei, în cadrul emisiunii Teo Show. Cristina a mărturisit că are un program foarte încărcat și chiar a dezvăluit prin ce aventuri a trecut de când a ajuns în Turcia.

„Nu mai am timp să fac mai nimic, însă sunt extrem de fericită că am întâlnit oameni extrem de frumosi, cu sufletul curat, oameni care au venit aici să-și găsească iubirea. E un pic mai greu, dar am pătruns într-o mare de oameni care m-au primit cu brațele deschise. Îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru că mi-a dat șansa să fac ceea ce îmi doream”, a declarat Cristina Mihaela.

Cristina Mihaela s-a rătăcit în Istambul. Ce a făcut când nu și-a mai găsit mașina

Cristina Mihaela a spus că trebuie să conducă în Istambul și chiar a avut mică aventură.

„M-am rătăcit în Istambul. Efectiv am lăsat mașina undeva. Am făcut niște poze că nu știam unde mă aflu și am luat un taxi. Am ajuns până la urmă la studiouri unde filmăm. A fost o adevăată, dar am învățat să mă descurc singură. La fel cum am învățat să fiu puternică când am decis să plec de lângă părinții mei cu o valiză pentru a-mi urma visul, acela de a fi prezentatoare a unui show precum Puterea Dragostei”, a mai spus Cristina Mihaela.

Cu toate că se bucură din plin de toate experiențele frumoase din Turcia, Cristina Mihaela a recunocut că deja îi este dor de casă.

„Mi-e atât de dor de voi, de tot ce înseamnă casă, România...”, a mai spus Cristina Mihaela.

Cristina Mihaela, despre viața în Istambul. Prin ce a trecut de când a ajuns acolo

„Alerg după concurenți în stânga și în dreapta. Nu trăiesc precum o prințesă, nu sunt acele lucruri despre care cei de acasă cred că am o viață extraordinar de minunată. Sunt fericită din alt punct de vedere, însă mi-aș fi dorit să fiu acasă, acolo unde este sufletul meu.”

Prezentatoarea Puterea Dragostei sezonul trei a mai mărturisit că aventura ei a început încă de când a trebuit să intre în Turcia.

„Am făcut vreo 14 ore pe drum pentru că în vama turcească s-au întâmplat niște lucruri și am stat doar eu cu șoferul vreo 8 ore”.

În ceea ce îi privește pe concurenți, Cristina spune că este alături de ei și deja a început să-i cunoască foarte bine.

„Îi simt deja pe absolut toți. Încearcă să facă și strategii pentru că așa gândesc ei că este mai bine. Noi vom arăta partea reală la televizor”, a mai spus Cristina Mihaela la Teo Show.

Pe final, Cristina a recunoscut că încă nu a învățat să-și comande de mâncare la restaurant, dar a găsit o metodă inedită prin care să le spună angajaților ce vrea să mănânce.

„Caut poza pe google și le arăt poza”, a mărturisit Cristina Mihaela.