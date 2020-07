In articol:

Cristina Mihaela, fosta concurentă „Bravo, ai Stil!” se pregătește să plece în competiția din Turcia care a cucerit inimile a milioane de oameni. Frumoasa viitoare prezentatore a emisiunii Puterea Dragostei a început deja să își facă bagajul și a spus ce ar vrea să își ia la ea. Cristina Mihaela spune că este un lucru care nu poate fi împachetat într-o singură valiză.

„Nu-mi mai iau nimic la mine pentru că dragostea este singurul lucru care nu se demodeaza! Ea nu poate fi împachetată într-o valiză”, spune Cristina Mihaela în promo-ul care anunță noul sezon.

Cristina Mihaela, prima reacție după ce s-a anunțat că ea va fi prezentatoarea Puterea Dragostei

Cristina Mihaela spune că a primit acest proiect cu inima deschisă și abia așteaptă să îi cunoască pe noii concurenți care vor păși în casa dragostei din Istambul. Vestea ca ea fi viitoarea prezentatoare i-a luat prin surprindere pe cei mai mulți dintre fanii emisiunii și au reacționat în consecință.

„Sunt convinsă că nu am să vă dezamăgesc. Trebuie să știți că și eu am trecut prin experiența concurentului, știu ce înseamnă. Vă promit că am să fiu alături de concurenții Puterea Dragostei, am să-i suțin cât de mult pot eu. Am să trec împreună cu ei prin poveștile lor de iubire, prin emoții, prin emoții, prin trăiri, prin sentimente și tot ce înseamnă dragoste. Mă bucur din suflet că primesc atât de multe mesaje în care mă felicitați”, a spus Cristina Mihaela pe Instagram .