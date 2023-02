Cristina Neagu, necruţătoare cu fanii Rapidului, după ce aceştia au înjurat-o: "Ştiţi foarte bine ce galerie este"

In articol:

Cristina Neagu, cea mai bună handbalistă pe care a avut-o vreodată România, a fost înjurată de către fanii rapidişti pe tot parcursul meciului din Cupa României, dintre CSM Bucureşti şi Rapid.

Cum a reacţionat Cristina Neagu la injuriile aduse de galeria Rapidului

Giuleştenii au apostrofat-o pe Neagu după fiecare gol şi de fiecare dată când suporterii lui CSM îi scandau numele.

Rivalitatea dintre CSM Bucureşti şi Rapid a luat amploare în ultimul timp, cele două echipe disputându-şi trofeele din competiţiile interne. Însă ţinta principală a galeriei giuleştene a fost Cristina Neagu la meciul din Cupa României. Cea mai bună handbalistă a lumii în 2010, 2015, 2016 şi 2018 a fost terorizată pur şi simplu de către fanii Rapidului. Sala Polivalentă din Bucureşti a răsunat din cauza înjurăturilor adresate Cristinei Neagu. Din câte se pare, giuleştenii s-au comportat în acest mod, pentru că handbalista este o susţinătoare declarată a lui FCSB.

"Pentru mine, ei nu înseamnă absolut nimic! Pentru mine nu e dureros. Asta spune totul despre caracterul lor. Eu nu am ce să comentez. Asta spune totul despre ei. Știți foarte bine ce fel de galerie este… În lumea asta, oricine poate fi suporterul oricărei echipe, atât timp cât o faci cu mândrie și fair play.

Că eu țin cu o echipă de fotbal care nu e pe placul lor… Pe mine nu mă interesează ce cred ei. Dacă ei cred că e frumos să vii într-o sală în care sunt atâția copii și să adresezi injurii… Repet, asta spune mult despre educația și caracterul lor", a declarat Cristina Neagu.

CSM Bucureşti s-a calificat în sferturile de finală din Cupa României

Dacă în tribune fondul sonor a fost dominat de rapidişti, pe teren legea a fost făcută de CSM. Bucureştencele au învins rivala din Giuleşti cu 31 la 24 şi s-au calificat în sferturile de finală din Cupa României.

"În ultimii 2-3 ani de când Rapid contează în Liga Națională nu a reușit să ne învingă, dar are o echipă bună. Fiecare meci e greu. Chiar și azi ne-a condus la 5-6 goluri. Acolo s-a jucat meciul. Am fost la un gol în spate la pauză, iar atunci ne-am zis că putem să o luăm de la 0-0 și să facem o repriză bună. Am reușit să jucăm mai bine, iar diferența s-a văzut la finalul meciului.

Am început meciul prost, dar l-am terminat foarte bine. Sunt mândră și bucuroasă că mergem mai departe. Rapid are o echipă bună și a demonstrat de-a lungul anilor. Chiar vreau să fac diferența între fani și echipă. Noi, jucătoarele, ne respectăm între noi. Sper ca Rapid să ajungă cât mai sus în Liga Campionilor", a mai spus Neagu.

