Cristina Neagu

În deplasarea din Danemarca, CSM București a câștigat în fața Esbjer, cu scorul de 30-29. Cristina Neagu a marcat 10 goluri!

Întoarsă în românia, Cristina Neagu a fost primită cu flori și a vorbit despre succesul CSM-ului din Danemarca:

"Sunt bine, chiar dacă nu am jucat handbal 6 luni am continuat să mă pregătesc foarte bine şi astea sunt roadele muncii mele. Am reuşit să ne desprindem în prima repriză la 6 goluri, după care am avut câteva minute în care nu am înscris şi au înscris ele cred de 4 sau 5 ori la rând, după care s-a mers cap la cap în repriza a doua, mă bucur că am reuşit să câştigăm, nu e important că am înscris eu ultimul gol, putea să îl înscrie oricine. Cel mai important este că ne-am întors cu cele două puncte acasă.”

Întrebată dacă CSM București devine astfel favorită, după victoria din Danemarca, Cristina Neagu a ales să răspundă în mod diplomat:



„Mai avem foarte multe meciuri şi este prematur să vorbim despre asta. Luăm pas cu pas, meci cu meci şi încercăm să ne pregătim cât mai bine pentru meciul de duminică, împotriva celor de la Rostov. O să vedem dacă putem ţine acest ritm, deocamdată ne bucurăm de cele două reuşite, două victorii din două meciuri şi vrem să pregătim bine jocul cu Rostov şi să încercăm o a treia victorie mai ales că jucăm şi acasă.”

Cristina Neagu vorbește despre fanii din tribune

Întrebată dacă echipa s-a bucurat de susținerea primită la meci, din tribune, Cristina a declarat:

„Chiar vorbeam cu fetele înainte de meci şi am spus să ne bucurăm de fani chiar dacă nu sunt fanii noştri, pentru că noi nu putem beneficia de suportul fanilor, însă ştim că ne susţin din faţa televizoarelor şi deoacamdată aceasta este situaţia, ne dorim să îi avem alături de noi cât mai repede.



Îi mulţumim domnului Drăgănescu pentru flori. Deocamdată nu este nimic câştigat, suntem la început de drum şi mai avem încă foarte multe meciuri de jucat", a spus Cristina Neagu.