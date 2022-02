Cristina Neagu revine cu forțe proaspete la naționala de handbal după un an de pauză! Cristian Gațu, dublu campion mondial la handbal: „Neagu face cât jumătate din echipa României.”

In articol:

Cristina Neagu s-a tot luptat cu accidentările în ultimul an și a ratat inclusiv Campionatul Mondial de Handbal Feminin din Spania, din decembrie, anul trecut.

Cristina Neagu despre cei care au criticat-o pentru retragerea temporară: „Nu știu ce e în sufletul meu.”

Cea mai bună jucătoarea a României a revenit, însă, la timp pentru a le ajuta pe tricolore să se califice la turneul european, care se va juca în noiembrie 2022.

Cristina Neagu s-a întors la națională la timp pentru confruntările cu Danemarca din preliminariile Campionatului European de Handbal [Sursa foto: Facebook]

Neagu a jucat pentru prima dată pentru naționala de handbal feminin în urmă cu 15 ani și, de atunci, a câștigat alături de colegele ei două medalii de bronz la Campionatul Mondial din 2015 și la Campionatul European din 2010.

Unii fani au fost dezamăgiți de faptul că Neagu a lăsat naționala pentru un an de zile, deși a continuat să joace pentru CSM București atunci când a fost aptă fizic. Dezamăgită de reproșurile fanilor care nu înțeleg exact cât de mult au chinuit-o accidentările în ultima vreme, handbalista în vârstă de 33 de ani și-a apărat decizia.

„Cu siguranță a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o în această iarnă, să nu merg la echipa națională. Am lucrat mai mult pentru corpul meu, m-am odihnit mai bine. Sunt sigură că a fost cel mai bine, chiar dacă această decizie a fost criticată de unii oameni, care nu știu ce se află în sufletul meu și ce se întâmplă cu accidentările. Sunt mulțumită de ce am făcut”, a declarat Cristina Neagu într-un interviu acordat postului DigiSport.

Cristian Gațu: „Fără Neagu, avem o aripă frântă.”

Cristian Gațu este dublu campion mondial cu naționala de handbal a României în 1970 și 1974 [Sursa foto: Captură YouTube]

România o recuperează pe Cristina Neagu într-o perioadă de foc din preliminariile pentru Campionatul European de Handbal. Tricolorele vor înfrunta Danemarca, liderul grupei 2, de două ori la începutul lunii următoare.

„Sunt multe aspecte din jocul nostru care au fost pulsuri după Campionatul Mondial, am făcut pașii corecți în absența Cristinei, nivelul nostru o să crească având-o acum înapoi. Este nevoie în același timp de lucrurile de bază: dorința de a te sacrifica jucând în tricoul României, plăcerea de a trăi responsabilitatea jocului în tricoul naționalei. Mă bucură reîntoarcerea Cristinei la echipa națională și de acum încolo trebuie să muncim să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Paris”, a spus Adrian Vasile după reconfirmarea sa ca antrenor al României.

Cristian Gațu, fost președinte al Federației Române de Handbal în perioada 1996-2014 și de două ori campion mondial în 1970 și 1974, crede că tricolorele au pierdut enorm din cauza absenței lui Neagu la Campionatul Mondial din Spania.

„Cristina Neagu reprezintă cât jumătate din echipa României. Fără ea suntem asemenea unei păsări care vrea să zboare dar are o aripă frântă”, a mărturisit Cristian Gațu pentru ProSport.