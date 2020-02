Cristina Șișcanu a povestit detalii care nu se văd la televizor, după ce s-a întors din Republica Dominincană, după experiența Survivor.

„Nu ne spălam, doar în mare! Nevoile… în junglă, pe unde apucai, cu frica să nu te muște cineva! Și încă ceva, Survivor România este la primul sezon. Nu confundați cu Exatlon. Condițiile de trai sunt mult mai grele la Survivor, decât la Exatlon”, a scris Cristina Șișcanu pe Instagram, răspunzând la întrebarea unui fan.

Cristina Şişcanu, prima reacţie după eliminarea lui Ruby de la Survivor România

Cristina Şişcanu a urmărit emisiunea Survivor România şi a asistat cu sufletul la gură la momentul eliminărilor. Imediat după ce s-a dat vestea că Ruby va părăsi competiţia din Republica Dominicană, Cristina Şişcanu a transmis un mesaj pe contul ei de Instagram.

Cristina Șișcanu rupe tăcerea după revenirea de la Survivor

„A început nebunia cu Augustin Viziru care s-a accidentat, le-am atras atenția războinicilor care râdeau și nu empatizau cu problema lui Augustin. El urla de durere. A pățit o fractură musculară, iar razboinicii erau neinteresați. Andi era foarte ironic și arogant, lucruri de genul acesta. Mi s-a părut un lucru uman să le atrag atenția. Nu înțeleg de ce am fost criticată. Nu înțeleg de unde e acest val de critici. Eu le-am vorbit frumos. Acest băiat Andi, am înțeles că este foarte cunoscut din niște show-uri matrimoniale, am înțeles că a făcut și videochat. Treaba lui. Dar când mi-a zis dacă vreau să mă bage și pe mine la un show matrimonial, mi s-a părut așa de prost gust. Eu i-am zis „poftim educație”. Eu nu sunt genul de femeie cu care are el legătură, sunt căsătorită și am copii”,a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.