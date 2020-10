Cele opt concurente, aspirante la titlul de “Cea mai stilata femeie din Romania”, isi ascut <sabiile> pentru a se duela in tinute exemplare, si pentru a dovedi, atat publicului, cat si juratilor emisiunii, ca isi merita locul in competitia stilului.

Inca de la debutul editiei, juratul Maurice Munteanu ataca dur “lipsa de modestie” pe care spune ca a remarcat-o in editiile precedente, la concurenta Cristina Siscanu-Ionescu. Ajunsa prima la defilare, concurenta vizata este luata prin surprindere de reactia lui juratului emisiunii.

Citeste si: Carmen de la Sălciua și Jador formează cel mai nou cuplu din showbiz?! ”Sper ca lumea să...” - evz.ro

“Uneori, in viata, Siscanu, nu strica sa fii mai modesta. Pentru ca nu esti Dumnezeu si, in general, universul nu se-nvarte in jurul tau … (…)”, ii atrage atentia Cristinei juratul indragitului show.

Cum reactioneaza concurenta Cristina Siscanu-Ionescu la “acuzele” juratului Maurice Munteanu, daca va reusi ea sa cucereasca atat juratii cat si publicul, prin stilul abordat, dar si cum se prezinta celelalte concurente, aflati in aceasta seara, de la ora 23:00, intr-o noua editie “Bravo, ai stil! Celebrities”, prezentata de Ilinca Vandici, la Kanal D.