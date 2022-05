Cristina Șișcanu, criticată din cauza kilogramelor în plus! A fost acuzată că își modifică pozele: „Nu arată ca în poza asta”

In articol:

Cristina Șișcanu se numără printre cele mai apreciat vedete de la noi din țară. Zi de zi, primește mesaje din partea fanilor ei, unele de apreciere, unele de critică, însă, în ciuda acestui lucru, vedeta nu ezită să își expună punctul de vedere ori de câte ori simte nevoia.

De ceva vreme, Cristina Șișcanu a decis să facă o schimbare în viața ei și să țină dietă pentru a elimina acele câteva kilograme în plus pe care le-a acumulat în timpul pandemiei. A ținut dietă strictă, a făcut sport în mod regulat, așa că rezultatele nu au întârziat să apară. Acum, soția lui Mădălin Ionescu poate purta haine mulate și decupate, după bunul plac.

Recent, vedeta a postat în mediul online o imagine cu ea purtând o rochie care îi pune în evidență siluetă, așa că fanii s-au grăbit să tragă concluzia să poza este fie modificată în Photoshop, fie este de acum mai mult timp, de pe vremea în care era mai slabă.

Comentariile nu s-au oprit aici, pentru că internauții s-au legat inclusiv de faptul că în realitate nu ar arăta așa, având în vedere că în acea fotografie este machiată, aranjată și poate și puțin photoshopată.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

„Pe vremea când erai slabă?!? 🙌”, „Este luptă mereu cu greutățile de la sală. Sau nu ești fanul ei?”, „Nu trebuie să fii fanul ei ca să știi că merge la sală, dar în realitate nu arată ca în poza asta”, „Logic...are machiajul, apoi ținuta… Poate și poza are modificare ușoare, însă ea e tot la fel... poate ai văzut-o în realitate ce să zic”, au

Cristina Șișcanu, jefuită de femeia care le făcea curățenie

scris fanii în secțiune de comentarii.

Recent, Cristina Șișcanu le-a povestit fanilor ei că a fost jefuită în repetate rânduri de femeia care venea la ei în casă pentru a le face curățenie. Femeia obișnuia să sustragă anumite obiecte, de valoare mică, din casa familiei Ionescu, în ideea în care nu ar fi sesizat că lipsesc acele lucruri.

La un moment dat, însă, Cristina Șișcanu nu-și mai găsea încărcătorul de la telefon, știind clar că îl lăsase în dormitor în dimineața zilei respective. În momentul în care vedeta a semnalat acest lucru femeii care o ajuta la curățenie, aceasta și-a strâns în grabă toate lucrurile și și-a luat tălpășița, fără nicio explicație.

„(...) Vine ziua de ieri, vineri, când doamna se prezintă la program. A reușit să facă puțină curățenie și am rugat-o ca atunci când urcă să-l mai caute, că poate îl găsește ea. Și în momentul acela, doamna și-a luat lucrurile și a rupt-o la fugă. Eu nu am înțeles, am rămas mută. A plecat, am rămas mută! Eu nu am acuzat-o de nimic, eu doar am rugat-o să mă ajute să-l caut. Dacă nu-l găsesc în două zile, mă duc să-mi iau altul. Doar dacă a existat ceva paranormal putea să dispară, pentru că altfel nu se explică. Contează faptul că, atunci când ai un om care vine în intimitatea casei tale, trebuie să ai mare încredere”, a povestit Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.