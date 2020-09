Cristina Siscanu, probleme la volan[Sursa foto: Facebook Cristina Siscanu]

In articol:

Momente cumplite pentru Cristina Șișcanu. Vedeta show-ului ”Bravo, ai stil!” de la Kanal D a fost la un pas să-și piardă cunoștința când se afla la volan. Cu un ultim efort, Cristina a reușit să tragă pe dreapta și să-și sune soțul, deși, așa cum spune ea ”vedeam negru în fața ochilor”.

Cristina Șișcanu: ”Epuizarea și-a spus cuvântul”

Cristina Șișcanu crede că această criză pe care a avut-o s-a produs pe fondul epuizării. Soția lui Mădălin Ionescu trece printr-o perioadă extrem de aglomerată, fiind prinsă între filmările la ”Bravo, ai stil!”, noul sezon și sarcinile pe care le are ca mamă. Până la urmă, stresul și oboseala și-au spus cuvântul iar acum Cristina poate să fie fericită că povestea nu s-a încheiat mai rău, ținând cont că în momentul în care aproape a leșinatg se afla în trafic.

Cristina Siscanu suferă de epuizare[Sursa foto: Facebook Cristina Siscanu]

”Dragii mei, mi-am mai revenit un pic acum dar am avut un moment în care nu m-am simțit prea bine. Conduceam și la un moment dat am văzut negru în fața ochilor și a trebuit să trag pe dreapta, să-l sun pe soțul meu să-mi aducă magneziu. Am luat magneziu, apoi m-am pus pe picioare și sunt mai bine,

Este foarte important să fim foarte atenți la ce semnale ne transmite corpul nostru și să avem grijă, că epuizarea asta, la un moment dat, își spune cuvântul”, a povestit Cristina Șișcanu într-un story pe contul ei de socializare.

Vedeta a mai avut probleme în trecut

Reacția Cristinei Șișcanu vine oarecum și din experiența de viață pe care o are. Vedeta a mărturisit că în trecut, ”epuizarea emoțională” a dus-o în pragul depresiei și că abia la nașterea fiicei sale a reușit să se echilibreze din acest punct de vedere.

Cristina Sisicanu si sotul ei, Mădălin Ionescu[Sursa foto: Facebook Cristina Siscanu]

”Am reuşit într-un final să depăşesc acel moment, dar am învăţat o lecţie foarte importantă: Poţi să faci lucrurile cu aceeaşi pasiune, profesional vorbind, dar mult mai echilibrat, nu să te epuizezi emotional. (…) Asta a fost înainte de a rămâne însărcinată, pentru că sunt mame care trăiesc asta după ce nasc şi cred că e puţin mai greu. Dumnezeu le aranjează după cum poţi să le duci. Sarcina mi-a dat un plus de echilibru. Când am născut, nu am avut nicio frică, nicio temere, nimic”, a povestit Cristina Șișcanu cu ceva vreme în urmă.