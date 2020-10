Cristina Șișcanu și micuța Petra [Sursa foto: Instagram]

Soția lui Mădălin Ionescu a fost luată la rost, din nou, de câțiva internauți, din simplul fapt că susține alăpttaul în public. Nu este prima dată când Cristina este criticată pentru această decizie, dar și pentru că le susțină și pe alte mămici să facă acest lucru. După venirea pe lume a micuței Petra, fetița pe care o are cu Mădălin Ionescu, Cristina a luptat pentru hrănirea copilului cu lapte matern și în public. Acest lucru a stârnit foarte multe controverse, transformând-o pe Șișcanu într- țintă public a celor care nu erau de acord cu acest lucru.

Cristina Șișcanu și-a hrănit la sân fetița până la 2 ani și 7 luni

După mai bine de doi ani, Cristina Șișcanu a hrănit-o pe Petra la sân în public. Concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a postat pe contul ei de Instagram, o fotografie în care micuța Petra se hrănea la sân.

„Am alăptat-o pe Petra până la 2 ani și șapte luni. Nu a fost ușor, dar a fost minunat în același timp… Mă bucur că tot mai multe persoane publice, în mod special mămici-influenceri celebri, promovează alăptatul postând poze cu puii la sân. Acum 3 ani și jumătate eram singura care făcea asta și am stârnit o adevărată revoluție în mediul online. Acum este liniște și pace. Asta înseamnă că mentalitatea s-a schimbat și sunt fericită că am avut curajul să mă lupt cu prejudecăți chiar dacă „o lume întreagă” mi-a fost potrivnică.

În timp am primit numeroase mesaje din partea mamelor care îmi mulțumeau că au reușit să treacă peste bariera psihologică de a-și alăpta pruncul în public. Vreo doi ani am fost invitata pe la toate posturile tv, am acordat sute de interviuri pe acest subiect… firesc! Și am ieșit toate învingătoare, dragi mămici ! ❤️”, a scris Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu și Petra[Sursa foto: Instagram]

Soția lui Mădălin Ionescu a fost asaltată cu comentariile internauților. „Cunosc și eu persoane care și au alaptat copilul pana la vârsta de 3 ani și jumătate … vorba aceea pana când copilul mănâncă „mici cu muștar” 😂😂😂 și pot spune faptul ca era chiar neplăcut sa-i vezi pe ea cu o tata pe afara și pe el ca suge când îți era lumea mai draga, la masa intr-un restaurant, intr-un mall etc…”, a comentat o femeie.

„Din pacate multe mamici nu fac diferenta dintre alaptatul in public si alaptatul pe retelele de socializare! Sunt doua lucruri total diferite! Nu e nici o problema daca alaptezi in parc sau in alta parte unde i s-a facut copilului foame. Dar devine ridicol cind acest proces este fotografiat, filmat si postat in mediul online!”, a replicat o altă mămică.