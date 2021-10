Cristina Șișcanu nu și-a mai trimis fetița la grădiniță din cauza coronavirusului: ”La ea în grupă a apărut un caz de COVID”

In articol:

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu au decis că este mai bine pentru micuța lor, Petra, să nu o mai trimită la grădiniță. Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” a decis acest lucru, pentru ca sănătatea fetiței lor și implicit, a întregii familii, să nu fie pusă în pericol de virusul nemilos, care face ravagii în întreaga lume.

Vedeta a avut dreptate absolută, căci după cum a spus chiar ea, în grupa fetiței ei a fost depistat un caz de COVID-19.

Cristina Siscanu si Madalin Ionescu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Cristina Șișcanu neagă toate zvonurile: ”Problema divorțului nu s-a pus niciodată”. Vedeta vine cu explicații și spune de unde a pornit totul

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Îngrijorată de acest lucru, Cristina a mărturisit că foarte mulți prieteni de familie de-ai lor au fost infectați cu coronavirus, după ce copiii lor au luat virusul de la școală, ori grădiniță.

” Mă bucur că am fost foarte inspirați și nu am mai trimis-o pe Petra la grădi, nu mai știu...cred că de aproape două săptămâni nu mai merge, pentru că recent la ea în grupă a apărut un caz de COVID. În felul acesta am ferit-o, mulți dintre apropiații noștri s-au infectat cu virus adus de copii, fie de la grădiniță, fie de la școală”, a mărturisit Cristina Șișcanu, pe contul ei de Instagram.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu, despre zvonurile legate de divorțul de Mădălin Ionescu

Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu sunt unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul de la noi.

Fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” și prezentatorul de televiziune sunt împreună de mulți ani și au o fetiță minunată pe nume Petra. În ultima vreme, în mediul online au existat tot felul de speculații cu privire la un posibil divorț dintre ei doi, asta după ce moderatorul de televiziune a răspuns pe Instagram unor întrebări legate de relația lui cu Cristina.

Citeste si: Cristina Șișcanu, probleme în căsnicia cu Mădălin Ionescu?! A primit un mesaj incredibil: ”Nu mai strălucești ca înainte”

” Voiam sa vorbesc despre situatia aceasta cu divortul. Intr-adevar de vreo zece zile, ne intreaba foarte multe persoane daca am divortat, daca divortam...lumea e tot mai preocupata de subiect, pe Instagram ma tot intreaba persoane. Lumea afirma ca noi am divortat si cu parere de rau afirma acest lucru...sincer, nu stiu cum ar trebui sa raspund la o astfel de situatie. In primul rand, nu este adevarat. In al doilea rand, nu stiu de ce ar trebui sa ma justific daca e adevarat sau nu, dar inteleg aceasta curiozitate a persoanelor care ne cunosc, o inteleg, nu sunt absurda sa inteleg acest lucru.

Sincer, nu ma deranjeaza in niciun fel ca s-a speculat asta, pentru ca nu este adevarat. Dar intr-adevar a fost un pic incomod pentru ca a trebuit sa dam explicatii unor oameni. Nu intelegeam de ce exista asemenea intrebari din partea unor oameni pe care nu-i cunosc. Am cercetat problema si se pare ca tot internetul este impanzit de o stire despre ceva de genul acesta, a unui divort intre mine si Madalin, dar de fapt daca citesti articolele nu despre asta e vorba”, a spus Cristina Șișcanu, pe pagina ei de Instagram.