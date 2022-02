Cristina Șișcanu, pusă la zid din cauza măștii de protecție! Jurnalista aproape că a plâns de nervi: ”Tremur toată, simt o revoltă”

In articol:

Cristina Șișcanu a răbufnit, în mediul online, după ce a mers să se relaxeze la un salon. Vedeta a vrut să-și facă manichiura, însă s-a ales cu mulți nervi din cauza unei angajate. Soția lui Mădălin Ionescu, foarte supărată, a decis să spună lucrurilor pe nume, public, pentru ca urmăritorii ei să nu aibă parte de astfel de experiențe.

Totul a început de la o angajată de la recepție, care i-ar fi vorbit pe un ton mai puțin plăcut vedetei.

Citeste si: Mădălin Ionescu, în stare gravă la Matei Balș, după infectarea cu Omicron! Verdictul dat de medici: „Sunt vânăt încă! Plămânii erau afectați în proporție de 15 la sută”

Citeste si: Românii nu își vor mai putea vinde locuințele timp de mai mulți ani. Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat...- bzi.ro

Cristina Șișcanu a fost pusă la zid, fără să aibă vreo vină, spune ea. Jurnalista a fost apostrofată de o angajată de la salonul respectiv, care i-a spus să-și pună masca de protecție, în condițiile în care ea servea o cafea. Acest lucru a enervat-o la culme pe Cristina, așa că a spus tot ce i s-a întâmplat, fără să omită ceva.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Cristina Șișcanu, la un pas să plângă de nervi

” Deci, oameni buni ce mi s-a întâmplat acum, nu-mi vine să cred, deci tremur toată, sunt plină de nervi și simt o revoltă împotriva nedreptății și prostiei și lipsei de respect. Atunci când mergi la salon, în mod normal trebuie să pleci de acolo cu o stare de bine, pentru că mergi să te relaxezi, să-ți faci niște proceduri din astea, fie mani, fie pedi...mi-am făcut manichiura, da...deci merg la un salon de vreo zece ani, dar nu în mod constant, este un salon aproape de casă și merg acolo..deși la început mergeam mereu, după aceaa, din cauza serviciilor care nu sunt tocmai cine știe ce, am rprit-o și am început să merg la alte saloane. Însă, câteodată mai merg și aici, pentru că, din comoditate, pentru că-i foarte aproape de unde stau. Am ajuns acolo, fata a început să-mi facă manichiura, o fată foarte drăguță pe care o știu de mai mult timp, mă întreabă dacă vreau o cafea și mă gândesc eu: da, hai să mai beau o cafea, deși am mai băut una dimineață...

Îmi aduce fata o cafea, stăteam la mani, am început să beau din cafea, vine o angajată de la recepție și zice: să vă puneți masca!(...). Pe moment am fost efectiv bulversată, de ce? Beau cafea, voi mi-ați oferit o cafea. Și eu spun: păi beau o cafea. Și ea spune: Aa, beți cafea, atunci să vă puneți masca după ce terminați cafeaua. M-a luat așa prin surprindere și efectiv nu știam ce să fac, nu știam cu ce-am greșit...m-am adunat puțin și am zis: Stai un pic, de ce să-mi spună ea sa-mi pun mască după ce-mi beau cafeaua, asta în condițiile in care am venit cu mască, am stat cu mască, am scos masca când am băut cafeaua, ca să nu mai spun că eu am avut virusul, dar asta nu mai contează, am respectat legea.(...) M-a pus într-o situație extrem de proastă, erau și alte cliente pe acolo...urăsc nedreptatea. Fără să fi greșit, eu am fost pusă la zid. Nu puteau să stau fără să reacționez”, a spus vedeta, foarte supărată, pe pagina ei de Instagram.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Distribuie pe: