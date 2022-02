Mădălin Ionescu, în stare gravă la Matei Balș, după infectarea cu Omicron! Verdictul dat de medici: „Sunt vânăt încă! Plămânii erau afectați în proporție de 15 la sută”

In articol:

Cunoscutul prezentator TV a făcut, recent, o serie de declarații despre starea sa de sănătate, asta după ce a fost infectat cu tulpina Delta a virusului COVID-19.

Mădălin Ionescu: „N-am mai răcit de 25 de ani”

În urmă cu ceva timp, Cristina Șișcanu îi anunța pe fanii de pe Instagram că a fost contaminată cu noul coronavirus, însă admiratorii celor doi nu au știut nimic despre Mădălin Ionescu. Așadar, atât soția acestuia, cât și fiica lui, Petra, au avut forme ușoare ale virusului, însă, în schimb, cazul prezentatorului TV nu a fost atât de fericit, asta pentru că a ajuns în stare gravă la Matei Balș.

Recent, Mădălin Ionescu a postat un filmuleț pe pagina sa personală de Facebook, acolo unde a povestit în detaliu cum a evoluat boala. Totul a început în urmă cu trei săptămâni, atunci când a fost contaminat cu tulpina Omicron a virusului Covid-19.

Prezentatorul TV a precizat că este imunizat cu două doze împotriva virusului, însă în a 11-a zi de la infectare, partenerul de viață al Cristinei Șișcanu a ajuns de urgență la Spitalul Matei Balș din Capitală, iar la momentul respectiv, după câteva investigații efectuate de medicii specialiști, cadrele medicale l-au anunțat că plămânii lui au fost afectați în proporție de 15%.

În aceeași postare, Mădălin Ionescu a povestit că a luat virusul de la familia sa, asta după ce fiica și soția lui au fost testate pozitiv.

Cele două nu au avut simptome foarte grave, ci temperatură ridicată în primele zile, în schimb, cazul lui Mădălin Ionescu nu a fost unul tocmai fericit. Soțul Cristinei Șișcanu a mai povestit că nu a mai răcit de 25 de ani, iar simptomele pe care le-a avut acum, infectat fiind cu Omicron, l-au surprins, asta pentru că a avut temperatura de 39 de grade, în a 10-a zi.

„N-am mai postat nimic de trei săptămâni pentru că m-am infectat cu celebrul Omicron. Nu am mai răcit de 25 de ani, așa că m-a șocat destul de tare după ce familia mea s-a infectat cu Covid. Am început să am și eu simptome. Boala a debutat furtunos în urmă cu 20 de zile. În prima noapte am făcut aproape 39 de grade temperatură. Am luat antibiotic, antiviral și antitermice și starea s-a ameliorat cu excepția unui hârșâit ușor care mi s-a părut o reacție alergică la un medicament”, a transmis Mădălin Ionescu pe rețelele de socializare.

Mădălin Ionescu [Sursa foto: Facebook]

Mădălin Ionescu a ajuns la spital în a 11-a zi de când a fost infectat

Inițial, Mădălin Ionescu a crezut că are o formă ușoară a bolii, la fel ca soția și fiica lui, motiv pentru care a decis să se trateze acasă, însă simptomele au devenit din ce în ce mai puternice, așa că în a 11-a zi de la infectare, prezentatorul TV a mers de urgență la spital. La momentul respectiv, cadrele medicale l-au anunțat pe Mădălin Ionescu că are pneumonie și că plămânii lui au fost afectați în proporție de 15%.

Mădălin Ionescu a început un nou tratament și, tot în aceeași postare, soțul Cristinei Șișcanu a declarat că a slăbit cinci kilograme, iar pe lângă asta, vedeta a luat și un virus sau o bacterie de la fiica lui, Petra, care a dus la inflamarea gâtului.

„În a opta zi m-am trezit din nou cu temperatură, mi-au revenit simptomele sub o amenințare destul de gravă. Temperatura am controlat-o la 38, am făcut perfuzii, sunt vânat încă. Trei zile am avut din nou febră ca-n perioada Delta. În a 11-a zi am ajuns la spital la Matei Balș! Mi-au făcut investigații și așa am aflat că am pneumonie! Plămânii erau afectați în proporție de 15 la sută. Am urmat un tratament nou, cu un antibiotic special. Am slăbit 5 kg și am mai luat un virus sau o bacterie de la Petra, care a dus la inflamarea gâtului. Nu sunt refăcut”, a continuat el.

Vedeta nu s-a refăcut în totalitate

Au trecut deja trei săptămâni de când a fost infectat cu Omicron, iar Mădălin Ionescu a mărturisit că încă nu s-a refăcut complet. Vedeta a recunoscut că la început nu i-a acordat prea multă importanță bolii, asta pentru că a fost ferm convins că va avea o formă ușoară, fără simptome grave, la fel ca soția și fiica lui.

„Nu am fost prea atent cu virusul pentru că fetele au avut forme ușoare. Petra a avut două ore temperatură, Cristina o zi a avut febră, cu puțina moleșeală. Luați untură de bursuc că reface plămânii! Am luat și Arbidol, aveam de la soacră-mea, ne-au trimis niște rude. Sunt vaccinat de cinci luni, dar s-au infectat și socrii mei, și ei tot vaccinați. E adevărat că am spus că această poveste are iz de servicii secrete, dar e cu totul altă poveste. Am spus că fiind un virus artificial e mai periculos ca unul natural, mai simplu de controlat. Au fost afaceri sinistre în spatele acestei povești, deturnări de fonduri, abuzuri. Nici o clipă nu am spus că virusul nu există, eu am un copil grav afectat de un virus” , a mai spus Mădălin Ionescu.

