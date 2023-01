Cristina Șișcanu și Anca Serea, decizie radicală în cazul copiilor lor, în plin sezon de gripă în școli. Cum gestionează vedetele situația: „Nu aș fi fericită dacă am trece în online”

In articol:

Cazurile de gripă care cresc pe zi ce trece în școli și grădinițe. Acest lucru i-a băgat în alertă pe părinți, așa că au încercat să ia toate măsurile necesare pentru a-și proteja copiii. În aceeași situație se găsesc Anca Serea și Cristina Șișcanu, care sunt mămici de copii mici, iar această perioadă nu poate fi trecută cu vederea în cazul lor.

Vacanța de iarnă a ajuns la final, iar copiii s-au întors la școală sau grădiniță cu forțe proaspete sau, cel puțin, așa ar fi trebuit să se întâmple. Cei mai mulți dintre părinți au decis să prevină orice problemă de natură medicală, așa că au luat hotărârea să prelungească vacanța celor mici până pericolul de gripă va trece. Anca Serea și Cristina Șișcanu se regăsesc pe lista mămicilor care, în această perioadă, le-au oferit copiilor lor un cadou bonus de sărbători, o vacanță prelungită.

Anca Serea și Cristina Șișcanu nu și-au dus copiii la grădiniță

În cadrul unui interviu, Anca Serea a mărturisit că siguranța micuțului ei, Leah, este cea mai importantă, așa că a decis să ia o pauză de la grădiniță până în primăvară, când lucrurile se vor mai liniști. Cât despre copiii săi mai mari, vedeta a decis să continue să meargă la școală.

Școala online nu ar fi deloc pe placul său în cazul în care s-ar decide să se aplice din nou această metodă de studiu.

„Este o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți, mai ales în cazul copiilor mici, de 3- 4 ani. Eu am decis să nu o mai duc pe Leah până în primăvară, la grădiniță, cât despre copii mari nu am ce să spun. Educația este foarte importantă și trebuie să meargă la școală. Nu aș fi foarte fericită dacă am trece în online”, a mai spus vedeta.

Cristina Șișcanu le-a mărturisit admiratorilor săi din mediul online că, de frica gripei, a luat aceeași decizie, să o țină acasă pe micuța Petra. În acest context, soția lui Mădălin Ionescu are ocazia să petreacă mai mult timp alături de fiica ei, așa cum s-a întâmplat ieri, când s-au plimbat și au luat masa împreună în oraș.

„Eu nu duc copilul la grădiniță... de frica gripei. Aștept să treacă nebunia”, a spus Cristina Șișcnu pe rețelele de socializare.