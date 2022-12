Motiv de bucurie pentru Anca Serea și Adi Sînă, chiar în pragul sărbătoririlor! Li s-a îndeplinit cea mai mare dorință: "Sunt foarte fericită"

In articol:

Anca Serea și Adi Sînă vor petrece cele mai frumoase sărbători. După multă muncă și sacrificii pe măsură, artistul și soția lui se vor muta, într-un final, în casă nouă. Nu este, însă, singurul motiv de bucurie pentru cei doi.

Vedeta a dezvăluit că și David, fiul ei cel mare, a făcut-o extrem de fericită, pentru că și-a luat permisul de curând.

Anca Serea și Adi Sînă și-au îndeplinit cea mai mare dorință: "Vom face sărbătorile în casă nouă"

Anca Serea și Adi Sînă se află pe ultima sută de metri cu amenajarea noii lor case. Cei doi au depus mult efort pentru ca locuința să fie gata înainte de sărbători și au reușit să ducă la bun sfârșit planurile pe care le aveau.

Vedeta chiar a văruit de una singură una dintre camere, pentru a reuși să finalizeze totul la timp: "Pentru casa nouă m-am apucat și am văruit eu o cameră, pentru că mi-a cerut o companie pentru mansarda de 80 de metri pătrați o sumă foarte mare, așa că m-am uitat pe Youtube să văd cum se face, mi-am luat trafaleți și am trecut la treabă. M-am murdărit pe cap, nu mi-am dat seama să îmi prind părul, să-mi pun ceva de protecție și când am dat pe sus, mi-a căzut tot varul ăla în păr. Rădeau copiii de mine, dar important e să îți dorești să faci de toate!", a povestit Anca Serea, pentru click.ro.

Adi Sînă și soția lui nu vor sărbători doar amenajarea casei în pragul sărbătorilor. David, fiul cel mare al celor doi, le-a mai dat un motiv de bucurie: "Sunt foarte fericită pentru că vom face sărbătorile în casă nouă, totul este aproape gata și am muncit foarte mult ca să finalizăm. David a venit acasă să dea pentru permis, vom fi cu toții de sărbători, ne adunăm!", a mai spus Anca Serea, pentru sursa citată.

