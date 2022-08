Cristina Spătar, anunț neașteptat! Schimbarea pe care e hotărâtă să o facă în carieră: „Mi s-a cerut”

In articol:

Fără doar și poate, Cristina Spătar este una dintre cele mai îndrăgite voci din industria muzicală autohtonă. Cu o carieră longevivă, aceasta a reușit să ajungă la inimile fanilor cu piesele de petrecere și de muzică populară cu care a întreținut atmosfera prin concerte, dar și la

evenimentele private la care a fost chemată să cânte. Ei bine, artista vrea să se reinventeze și să facă un pas important în ceea privește viitorul ei pe plan muzical.

Cristina Spătar, schimbare importantă în carieră. Vrea să se apuce de cântat manele! „Mi s-a cerut”

Chiar dacă până acum și-a obișnuit fanii cu piese de petrecere sau muzică populară, Cristina Spătar s-a decis să facă un pas important pentru cariera ei. Artista urmează să-și schime stilul muzical, iar decizia ei, cu siguranță, îi va surprinde pe mulți. Show-urile ei sunt printre cele mai apreciate, căci pe lângă talentul incontestabil, cele patru dansatoare ale sale le fură privirile spectatorilor. În viitorul nu foarte îndepărtat artista va apărea în mijlocul fanilor cântând manele. Ea a anunțat decizia în cel mai recent interviu acordat.

„În repetate rânduri, mi s-a cerut muzică balcanică sau manele. Sunt hotărâtă, în viitorul apropiat, un proiect de acest gen”, a punctat Cristina Spătar, pentru Ego.ro.

Cristina Spătar: „ Mă împart între casă și mai am c âteva nunți și cântări”

Chiar dacă are agenda plină ochi cu evenimente, artista este foarte implicată în creșterea copiilor săi, iar de curând a început un proiect important pentru viața ei personală.

Cristina Spătar își construiește o casă, iar ca rezultatul să fie cel dorit stă în permanență pe șantier. Dar pentru că muncește enorm de mult, urmează și o vacanță pe măsură în care va merge alături de copiii ei.

„Mi-am luat o casă. Mă ocup de ea, sunt pe șantier alături de constructori. Mă împart între casă și mai am câteva nunți și cântări. Am fost în Italia să cumpăr câteva piese de mobilier, le-am comandat și plătit. Pe 15 august îi duc pe copii la mare, în România. Am zis să îi duc la mare o săptămână, fiind și Sfânta Maria. Așteptăm pașapoartele pentru a pleca în Italia, la sora mea, câteva zile”, a mai povestit artista pentru sursa menționată anterior.