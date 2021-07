Cristina Spătar, îngenuncheată de durere, la o lună de la moartea tatălui: "Acum chiar sunt singură"

Cristina Spătar, la înmormântarea tatălui ei [Sursa foto: Captură Instagram] 20:25, iul 24, 2021 Autor: Ștefania Ruxandra

Cristina Spătar trece printr-o perioadă extrem de dificilă din viața ei, după ce și-a pierdut tatăl, în urmă cu o lună. Bărbatul s-a stins din viață în urma unei boli necruțătoare.

"Acum chiar sunt singură, în afară de copii, nu am pe nimeni"

Frumoasa artistă traversează momente de cumpănă, de când tatăl ei a pierdut lupta cu cancerul. Recent, Cristina Spătar a ales să-și deschidă sufletul și să vorbească despre tristețea care nu îi dă pace.

Astfel, cântăreața a povestit despre ultimele clipe petrecute alături de cel care a crescut-o și a cărui lipsă i-a provocat o rană adâncă în suflet: "Mă întreba mereu dacă mi-e bine și dacă m-am împăcat cu fostul soț, i-am zis că așa ceva nu se va întâmpla niciodată, își dorea să comunicăm pentru copii, dar din păcate nu se poate, așa este. Acum chiar sunt singură, în afară de copii, nu am pe nimeni. E greu (…) Trebuie să merg mai departe, am copii, am responsabilități mai mari decât mi-am fi imaginat vreodată și trebuie să fac totul să merg mai departe.", a dezvăluit Cristina, la Antena Stars.

Tatăl Cristinei Spătar fusese diagnostiscat cu o formă gravă de cancer

Vedeta a fost devastată de pierderea tatălui și de faptul că nu a avut nicio putere în fața bolii nemiloase, care i-a smuls părintele din brațe.

Artista a spus că în ultima vreme starea de sănătate a bărbatului se agravase vizibil, căci nici nu mai putea să vorbească:, a mai adăugat frumoasa șatenă.

Mai mult, Cristina a precizat că a trecut și printr-o schimbare majoră odată cu tragicul eveniment, realizând mai multe lucruri despre viață, în momentul în care a surprins trupul neînsuflețit al părintelui său în sicriu: "Tot timpul cât am stat la priveghi mă uitam în sicriul acela și îl ținea impecabil și arăta de ziceai că doarme, mă gândeam că doamne, ăsta e cursul nostru. E foarte important ce facem aici, pe Pământ, eu chiar am făcut numai bine aici în viața mea și mă gândesc probabil la sfârșit, când e să plecăm, cineva va aprecia că am fost un om bun și cinstit.", a încheiat cântăreața, pentru aceeași sursă.