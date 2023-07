Cristina Spătar nu locuiește împreună cu Vicențiu Mocanu, deși s-au căsătorit în urmă cu puțin timp. Acum a dezvăluit adevăratul motiv: „Cred că e mult mai fain așa”

In articol:

Cristina Spătar s-a căsătorit în urmă cu două săptămâni cu Vicențiu Mocanu, iar de atunci radiază de fericire. Viața ei s-a schimbat numai în bine de când este cu actualul ei soț care îi aduce mereu zâmbetul pe bune.

Cristina Spătar nu locuiește cu soțul ei

Chiar dacă sunt proaspăt căsătoriți, Cristina și Vicențiu nu locuiesc împreună. Care este motivul?

Cristina Spătar este proaspăt căsătorită și se bucură din plin de acest statut. Acum aproximativ două săptămâni, ea și Vicențiu Mocanu și-au spus marele „DA” și au sărbătorit printr-un eveniment fastuos. Însă, cu toate acestea, cei doi soți nu locuiesc împreună. Cristina Spătar Mocanu, pe noul ei nume, a mărturisit într-o emisiune televizată că ea locuiește în continuare în casa ei din Crevedia.

„Nu m-am mutat la Vâlcea. Locuiesc în continuare în Crevedia și facem naveta. O dată pe săptămână merg eu acolo, în weekenduri vine el aici. Cred că e mult mai fain așa”, a afirmat Cristina Spătar în emisiunea moderată de Cătălin Măruță.

Citește și: „Să moară de ciudă fostul” Ce a apărut pe contul Cristinei Spătar, la doar câteva zile de la nuntă. Fotografia cu care artista a stârnit un val de reacții în mediul online

Citeste si: Georgiana Lobonț a pierdut 50.000 de euro: „L-am dat în judecată”. Artista a fost escrocată de o persoană recomandată în mediul online- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO incendiară |Cea mai sexy avocată din lume recunoaște că adoră „să se joace cu focul” în dormitor: „Dorințele mele sunt inflamabile!”- stirileprotv.ro

După divorțul de fostul soț, Cristina nu mai avea în plan să se recăsătorească, însă Vicențiu a fost cel care și-a dorit asta.

„Eu am zis că nu mă mai mărit niciodată cu acte. Nu prea mi-am dorit. A lucrat mult la asta Vicky și până la urmă s-a întâmplat. M-a convins și nu-mi pare rău”, a povestit cântăreața.

De ce a făcut Cristina Spătar nunta la Vâlcea

Cristina și Vicențiu s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, iar bărbatul a reușit să o cucerească prin simplul fapt că o făcea să râdă. Cântăreața avea în plan să se căsătorească în Italia, însă a decis totuși să facă nunta la Vâlcea.

Citeste si: „Aș vrea să fiu judecat în libertate, pentru că fetițele mele au nevoie de mine că am lucrat 10 ani la jandarmi.” Soțul Danei Roba își dorește să fie lăsat în libertate, după incidentul dramatic- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 iulie 2023. Ce sfânt este prăznuit miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cumnata Danei Roba, acuzații dure la adresa make-up artistului: "Totul este bine și frumos până la denigrarea familiei". Ce spune despre scandalul provocat- radioimpuls.ro

Citește și: Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, lună de miere departe de România. Cu cine vor sărbători alături cei doi proaspeți miri? ”Ne simțim mai mult decât onorați”

„Îmi place Vâlcea foarte mult, nu am crezut că e un oraș așa frumos. E un oraș extraordinar, arată super, foarte întreținut. O mică Elveție. Mi-a plăcut mult de tot. De asta am și hotărât să facem nunta acolo. Prima oară am vrut să facem în Italia, dar nu am găsit hoteluri atât de mari încât să putem aduce pe toată lumea. Acolo sunt hotelurile mult mai micuțe”, a precizat Cristina Spătar.