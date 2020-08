In articol:

Cristina Spătar[Sursa foto: Facebook]

Cristina Spătar a ajuns, din nou, pe mâna medicului estetician, după ce și-a dorit un posterior de vis. Vedeta și-a făcut liposucție și arată uimitor la două luni de la intervenție. Cristina și-a injecatat grăsimea de pe talie și aripioare în fese. Aceasta se poate mândri cu un posterior ca al vedetei J-lo.

”Am scăpat de unul din complexele mele. Sunt o perfecționistă din fire”, a spus vedeta.

Citeste si: Declarații terifiante ale fiului Luminiței Anghel, după ce a fost snopit în bătaie! Ce spune vedeta despre imaginile dramatice cu băiatul ei: ”Nu am ce face..”

Citeste si: Imagini exclusive de la petrecerea de 40 de ani a lui Dani Oțil - evz.ro

Citeste si: Măsură extremă luată de Ungaria, pentru a opri răspândirea noului coronavirus. Autoritățile maghiare au decis închiderea frontierele pentru cetăţenii străini

Citeste si: Oana Ioniță s-a dezlănțuit pe ringul de dans alături de Burscul! Cum a predat cursuri de dans în pandemie

Cristina Spătar[Sursa foto: Facebook]

Cristina Spătar, a treia intervenție estetică

Cântăreața a suferit de-a lungul timpului trei operații estetice, la nas, sâni, iar acum la 48 de ani și-a mărit fesele. Cristina are doi copii, un băiat și o fetiță și arată, însă își dorește de fiecare dată să arate perfect.

”Fiecare are un complex al ei, făceam sport și lucram posteriorul, însă niciodată n-am obținut același rezultat ca acum”, a adăugat artista.

Imediat după ce a suferit operația estetică, în urmă cu ceva timp, cântăreața declara că se simte foarte mulțumită de rezultat. ”Mi-am făcut operaţia pentru că imediat după naştere am apelat la toate metodele posibile pentru a scăpa de surplusul de grăsime de pe abdomen şi talie, dar nu am reuşit să revin la forma iniţială. Mă simt mai liniştită, ştiind că pot să arăt chiar mai bine decât înainte. L-am ales pe doctorul estetician Călin Doboş pentru că este un adevărat profesionist. Și am văzut atâtea exemple de vedete «sculptate» de el care m-au impresionat. După ce l-am cunoscut am ştiut că mă las pe mâini bune”, a spus Cristina Spătar, potrivit click.ro.

Cristina Spătar[Sursa foto: Facebook]