Cristina Spătar, pentru prima oară alături de fiul soțului ei! Ipostaza emoționantă în care ea și Vicențiu Mocanu au fost surprinși, împreună cu cei trei copii ai lor: "Ce familie minunată"

Cristina Spătar radiază de fericire! De câteva luni, artista este căsătorită cu Vicențiu Mocanu, iar împreună formează o familie extrem de frumoasă. Sărbătorile Pascale i-au adus împreună pe toți 5, respectiv pe cei doi soți, dar și pe copiii lor, pe fiul afaceristului și pe fiica și fiul artistei, rezultați din prima căsătorie.

De precizat este că, este pentru prima dată când cântăreața apare în această formulă, alături de fiul soțului ei și de cei 2 copii ai săi. Bineînțeles, alături de portretul de familie, Cristina Spătar a scris și un mesaj, urându-le fanilor de pe rețelele de socializare sărbători fericite.

„Minunea Invierii sa va aduca sănătate, bucurii, liniste in suflet credinta si speranta. Hristos a inviat!!! Paste fericit alaturi de cei ce va sunt dragi!”, a scris Cristina Spătar, în dreptul imaginii în care apare alături de familia sa.

De asemenea, în secțiunea de comentarii, fanii s-au arătat încântați de imagine, felicitându-i pentru familia frumoasă pe care o au împreună: „Sunteti o familie foarte frumoasa iar pe chipurile voastre se citeste cu adevarat Lumina si Bunatatea pe care le cautam toti in aceste zile de smerenie!!!Hristos a inviat!!!”, „Ce familie minunata sunteti! Va doresc toata fericirea din lume!”, „Foarte foarte frumosi!Sa fiți sănătoși și fericiți”

, sunt doar câteva dintre comentariile pe care internauții le-au lăsat la postarea Cristinei Spătar.

Soțul Cristinei Spătar are un fiu de 11 ani

În urmă cu ceva timp, Cristina Spătar a făcut o serie de declarații despre soțul ei, spunând că a atras-o, în primul rând, prin prisma faptului că bărbatul iubește foarte mult copiii.

Mai mult decât atât, la rândul său, Vicențiu Mocanu este tatăl unui băiețel de 11 ani și, întrebată dacă ea și partenerul ei au de gând să-și mărească familia în viitor, artista a spus că deja ea și Vicențiu au 3 copii împreună, însă nu exclud asta definitiv.

"Am întâlnit un om extraordinar, un om care iubește copiii, chiar are și un club de fotbal pentru copii. Și el, la rândul lui, are un copil, un băiețel de 11 ani. Eu zic că va fi bine. Copii sunt foarte încântați (n.r. fiul și fiica ei). Când m-a cerut în căsătorie, cu ei m-am consultat și mi-au zis: "Da mami, da, da!". Mi se pare că totul e mâna lui Dumnezeu. E un foarte bun, foarte generos, altruist, un om foarte curat, ceea ce nu mai există în ziua de azi. Un om foarte cinstit, plin de calități. Foarte multă răbdare a avut să mă cucerească. Nu mai sunt un copil, am o vârstă și chiar am stat foarte mult pe gânduri până să zic acest 'DA'.(...) Nu știu dacă aș mai putea, dar niciodată nu poți să spui niciodată. Nu știu dacă ar mai avea rost la vârsta asta. Avem trei copii și cred că din momentul ăsta ar trebui să ne ocupăm de educația lor, de binele lor.", a povestit Cristina Spătar, în emisiunea moderată de Cristi Brancu.