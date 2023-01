Cristina Spătar, portret de familie alături de noul soț și copiii ei! Au petrecut primul Revelion împreună: „Sunteți superbi”

In articol:

Cristina Spătar a intrat în Noul An mai fericită ca niciodată. Artista și milionarul Vicențiu Mocanu s-au căsătorit chiar înainte de sărbători, la doar câteva zile de când bărbatul a cerut-o în căsătorie.

Acum, cei doi formează o familie frumoasă și se înțeleg mai bine ca oricând. Dovada o reprezintă fotografia publicată recent de vedetă pe rețelele de socializare, alături de copii și de proaspătul ei soț.

Cristina Spătar a publicat prima fotografie alături de copii și de noul ei soț

Cristina Spătar se poate declara o femeie împlinită. După un divorț controversat și o perioadă în care a trecut prin momente dificile, artista și-a găsit din nou liniștea. La începutul lunii decembrie, vedeta a fost cerută de soție, iar mai apoi s-a căsătorit în mare secret cu iubitul ei, Vicențiu Mocanu. Acum, noaptea dintre ani a prins-o pe Cristina Spătar cum nu se putea mai bine: fericită, lângă copii și cu un nou soț Cântăreața a

publicat în mediul online o imagine rară cu întreaga familie, iar zâmbetul a fost nelipsit din peisaj.

Fotografia postată de Cristina Spătar nu a trecut neobservată nici de cei de acasă. Cei care o urmăresc pe vedetă pe rețelele de socializare au fost bucuroși să o vadă din nou fericită și au ținut să-i transmită toate gândurile bune: "La mulți ani vouă! Dragă regină, ești minunată, divină!", "Ce mă bucur!", "Frumoşi, superbi, minunați!", "La mulți ani!!!Sunteți superbi!!", au fost doar câteva

dintre comentariile fanilor.

Cristina Spătar a petrecut Revelionul în familie, alături de soțul ei, de copii și de prieteni [Sursa foto: Instagram]

Își mai dorește Cristina Spătar copii?

La scurt timp după ce s-a căsătorit cu Vicențiu Mocanu, Cristina Spătar a fost întrebată dacă ia în calcul să devină mamă pentru a treia oară. Deși nu a exclus total această posibilitate, artista a mărturisit că nu se gândește la un asemenea pas: "Am întâlnit un om extraordinar, un om care iubește copiii, chiar are și un club de fotbal pentru copii. Și el, la rândul lui, are un copil, un băiețel de 11 ani. Eu zic că va fi bine. Copii sunt foarte încântați (n.r. fiul și fiica ei). Când m-a cerut în căsătorie, cu ei m-am consultat și mi-au zis: "Da mami, da, da!".

Mi se pare că totul e mâna lui Dumnezeu. Nu știu dacă aș mai putea (n.r. să aibă copii), dar niciodată nu poți să spui niciodată. Nu știu dacă ar mai avea rost la vârsta asta. Avem trei copii și cred că din momentul ăsta ar trebui să ne ocupăm de educația lor, de binele lor.", a mărturisit Cristina Spătar, în emisiunea moderată de Cristi Brancu.

Cristina Spătar [Sursa foto: Instagram]