Cristina Ștefan, despre dificultățile pe care le întâmpină după a doua naștere: "Nu este ușor"

In articol:

Cristina și Denis Ștefan trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor, de când au devenit iar părinți. Cei doi au împreună două fetițe, pe Delia Maria (7 ani) și pe Dominique Maria (1 lună). Recent, fosta Bebelușă a povestit cum se descurcă cu doi copii, dar și ce dificultăți întâmpină după a doua naștere.

Citeste si: Denis Ștefan este tată de fată pentru a doua oară. Ce nume au ales proaspeții părinți pentru micuță? "A venit pe lume a doua minune în viața noastră"

Cristina Ștefan, sfaturi de proaspătă mămică

Chiar dacă este ocupată mereu cu cele două fetițe, de care are grijă ca de ochii din cap, soția lui Denis Ștefan reușește să își facă timp și pentru cei care o urmăresc și cu care împărtășește numeroase momente importante din viața de familie.

Vedeta chiar a dezbătut alături de cei de acasă subiectul alăptatului și a încercat să le povestească celorlalte mămici cum reușește să treacă peste provocările întâmpinate după sarcină: "Le înțeleg perfect pe acele mame, nici pentru mine nu este ușor, nici acum, la a doua sarcină, când sunt mult, mult mai liniștită. Îmi doresc și fac tot posibilul, beau ceaiuri… am întrebat pediatrul ce aș putea să fac în plus pentru a fi totul cât mai ok.

Citeste si: Cristian Cioacă, dezvăluiri despre cazul Elodia: „Mă înşela, a trebuit să fac asta”- bzi.ro

Cristina Ștefan, alături de fiicele ei [Sursa foto: Instagram]

Ceaiurile m-au ajutat foarte mult, iar cu cât copilul este pus mai des la sân, cu atât lactația este mai productivă, deci faceți tot posibilul pentru bebeluș să fie alăptat. Strângeți din dinți, dacă aveți lapte, pentru că este foarte important. Hrăniți-vă, beți multă apă, nu doar acum dacă alăptați, în general. Eu așa îmi iau energia, nu pot sta fără mâncare. Nu țin diete, iar micul dejun este masa principală la mine. Mănânc ce vreau, cât vreau, cum vreau, după care mesele de peste zi sunt mai micuțe, în fugă.", au fost sfaturile oferite de brunetă, pe contul ei de Instagram.

Cristina Ștefan și soțul ei [Sursa foto: Instagram]

Cum se descurcă Cristina Ștefan cu cea mică?

Cristina Ștefan spune că perioada postnatală și-a pus amprenta asupra ei, căci pe cât de multă bucurie i-a adus în suflet, pe atât de mult resimte oboseala din cauza nopților pierdute.

Citeste si: Soția actorului Denis Ștefan a dezvăluit sexul bebelușului. Băiețel sau fetiță?

Soția actorului Denis Ștefan a recunoscut că trece printr-o perioadă agitată cu cea mică, mai ales pentru că mezina adoarme foarte greu din cauza colicilor: "Vă spun bună dimineața după o noapte foarte grea. E perioada cu puseuri de creștere. Adoarme foarte greu o dată la două, trei nopți. Mănâncă bine, dar e greu să adoarmă. Se agită, nu-i convine nimic, mai sunt și colicii pe deasupra. Acum sunt ok, am reușit să dorm de la 7:00 la 9:00 un somn bun și acum sunt cât de cât fresh.", a adăugat fosta Bebelușă, pe pagina personală.