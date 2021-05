Soția actorului Denis Ștefan a dezvăluit sexul bebelușului. Băiețel sau fetiță?

In articol:

Actorul Denis Ștefan și soția lui sunt în culmea fericirii. Cei doi soți urmează să devină părinți pentru a doua oară, iar, de curând, le-a dezvăluit urmăritorilor din mediul online sexul bebelușului.

Actorul Denis Ștefan va avea o fetiță

Cristina este însărcinată în 21 de săptămâni și urmează să devină mămică pentru a doua oară.

Extrem de emoționată de lucrurile frumoase care se întâmplă în viața ei, soția lui Denis Ștefan a postat o fotografie cu burtica de gravidă, iar la descriere a dezvăluit sexul bebelușului.

Se pare că Denis Ștefan și Cristina vor avea o fetiță. Îndrăgostiții s-au căsătorit în anul 2013 și mai au împreună tot o fetiță. „Mămică de fetiță”, a scris Cristina pe Instagram, în dreptul unei imagini cu ea în care își lasă burtica de gravidă la vedere.

În luna aprilie, Cristina anunța că este din nou însărcinată. Se simte foarte bine la momentul actual, este activă, dansează și se bucură din plin de această perioadă minunată.

„Sunt foarte activă, dansez, silueta mea este una foarte ok, nu mă gândesc prea tare cum va fi pe parcurs, stilul de viață e același, cu alimentația sunt un pic mai atentă. Am mai multă grijă acum pentru bebe.

În rest, ne comportăm normal. Față de prima sarcină, burtica s-a văzut mult mai repede, este mult mai mare și nu mai aveam cum să ascund lucrul acesta. Acum am simțit că este momentul, pentru că știu că totul este în ordine. Sunt foarte mândră și o să arăt asta în toate postările mele”, a declarat recent Cristina.