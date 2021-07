Cristina Ștefan, imagini de senzație cu burtica de gravidă! Cât de bine arată soția lui Denis Ștefan, cu puțin timp înainte de naștere

Cristina Ștefan [Sursa foto: Instagram] 21:42, iul 18, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Soția actorului Denis Ștefan strălucește de-a dreptul în ultimele luni de sarcină. Cristina Ștefan arată excelent, iar fericirea i se citește pe chip. Frumoasa brunetă este extrem de mândră de felul în care arată și și-a bucurat fanii cu câteva imagini, pe care chiar ea le-a postat pe Instagram.

Cristina Ștefan s-a lăsat fotografiată cu burtica de gravidă la vedere, într-un cadru natural superb. Internauții au reacționat fără întârziere, admirându-i fotografiile postate.

Mai mult, nu doar frumoasa brunetă așteaptă cu nerăbdare să își țină cea de-a doua fetiță în brațe, ci și soțul ei, actorul Denis Ștefan.

Cristina Ștefan, imagini de colecție[Sursa foto: Instagram]

La scurt timp după ce Cristina și Denis Ștefan au anunțat că vor deveni părinți pentru a doua oară, cei doi au fost extrem de entuziasmați să anunțe sexul copilului din pântec. Așadar, încă o fetiță este așteptată în familia lui Denis Ștefan.

Cum se simte soția lui Denis Ștefan?

Cristina Ștefan a declarat că lucrurile stau diferit la cea de-a doua sarcină, față de prima. Soția lui Denis Ștefan nu s-a sfiit să le spună internauților cum se simte în această perioadă, subliniind faptul că continuă să facă mișcare si să aibă un stil de viață sănătos.

“ Sunt foarte activă, dansez, silueta mea este una foarte ok, nu mă gândesc prea tare cum va fi pe parcurs, stilul de viață e același, cu alimentația sunt un pic mai atentă. Am mai multă grijă acum pentru bebe. În rest, ne comportăm normal. Față de prima sarcină burtica s-a văzut mult mai repede, este mult mai mare și nu mai aveam cum să ascund lucrul acesta. Acum am simțit că este momentul pentru că știu că totul este în ordine. Sunt foarte mândră și o să arăt asta în toate postările mele .” a declarat Cristina Ștefan.