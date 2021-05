Cristina Vasiu lansează „Bună, ce faci?”

In articol:

Cristina Vasiu se pregătește de vară cu o poveste de dragoste pusă pe note muzicale: „Bună, ce faci?”. Compusă de către Sandor Biro alături de Alin Ilieș, single-ul dezvăluie un amalgam de sentimente și trăiri.

Cristina Vasiu prezintă piesa fenomen „Bună, ce faci?”

„Bună, ce faci? Tu ce îți dorești? Cu cine adormi? Pe cine iubești?” sunt versurile prin care Cristina, protagonistă în propriul clip dorește să afle dacă ea este aleasa inimii lui. Iubirea este un sentiment unic, dar în încelași timp și unul ce poate fi înșelător și dureros, iar incertitudinea care macină sufletul, face loc ușor, ușor îndoielii.

„“Bună, ce faci?” este piesa mea de suflet, produsă în studiourile Famous Production, de unul dintre cei mai tari producători muzicali de la noi din țară, Sandor Biro. Este o piesă foarte frumoasă, în care am încercat să vă arăt felul meu de a fi, de a simți, transparent, fără bariere și prea multe artificii. Am mizat pe o simplitate sinceră, dar sofisticată în același timp, asta pentru că am ajuns la o maturitate emoțională, în care pot să spun lucrurilor pe nume indiferent de circumstanțe. Am lucrat cu o echipă foarte tare pe partea de video, o gașcă fresh, în spatele căreia se află o prietenie de peste 10 ani. Bob Gabriel, este omul care a mobilizat întreaga echipă pentru realizarea acestui clip, alături de Gil și Tavi.

Am filmat într-o singură zi, iar totul a mers ca pe roate. S-a muncit cu drag și spor de la 5 dimineața până la 21 seara, când am tras ultimele cadre urbane! Sper că “Bună, ce faci?” să ajungă la urechile voastre, să simțiți bucuria mea și să vă regăsiți în povestea mea de iubire! Vă iubesc, și mă înclin în față tuturor celor implicați, bineînțeles, Dan Popi, fară susținerea lui, nu aș fi putut să dau roade acestui proiect niciodată", povestește artista.

Cristina Vasiu a lansat single-uri de succes precum „Love me”, „Fell Ya”, o colaborare cu J Yolo, „Nu pot uita”, alături Mika Moupondo, „Hoț de inimi”, alături de What’s UP, „Să te iubesc un pic” (feat. J. Yolo) „Vara” și „Scurtmetraj” (alături de DiezZ). În prezent, artista poate fi urmărită la unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de entertainment din România în care cucerește în fiecare ediție publicul cu vocea sa excepțională.