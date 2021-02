Cine este Cristina Vasiu, concurentă în noul sezon Te cunosc de undeva 2021. Artista are o poveste impresionantă de viață

In articol:

S-a dat startul filmărilor celui de-al 16-lea sezon „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1! 11 concurenți talentați intră în spectaculosul joc al transformărilor.

Cine este Cristina Vasiu, concurentă în noul sezon „Te cunosc de undeva”

În noul sezon „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1,

vor participa trei perechi de artişti, Adriana Trandafir, alături de Romică Ţociu, Andrei Ştefănescu și Ana Baniciu, dar și Liviu Vârciu care va performa alături de Raluka. Alți cinci concurenţi vor evolua singuri, Cristina Vasiu, Radu Ştefan Bănică, Emilia Popescu, Mirela Vaida și Pepe.

Cristina Vasiu a mărturisit că îşi dorea de multã vreme să facă parte din distribuția transforming show-ului. „Am primit propunerea cu un entuziasm extraordinar, pentru că de câţiva ani îmi doream să fac parte din proiectul ăsta, si iată că acum, după X Factor, am primit vestea cea mare.

Am fost în extaz! Nu îmi venea să cred că se întâmplă, că am ajuns aici şi că voi putea să fac atât de multe lucruri frumoase, să interpretez atât de multe personaje şi să răspund tuturor provocărilor. Muzical consider că am demonstrat ceea ce a fost de demonstrat, iar acum am mai multe categorii de îmbinat, şi actoria, şi muzica şi distracţia. Va fi pe cât de complicat, pe atât de frumos!”, spune cântăreața.

Cristina Vasiu, la „Te cunosc de undeva”

Artista a făcut anunțul cel mare pe contul de Instagram, unde le-a spus fanilor că odată cu participarea la „Te cunosc de undeva ” i s-a îndeplinit un vis. „Foarte bucuroasă și emoționată, să împărtășesc cu voi un moment special din viața mea! Acela că voi fi prezentă în noul sezon te cunosc de undeva, de la Antena 1!

Iubesc formatul ăsta, mi-am dorit de câțiva ani să fac parte din el, și iată că visul meu s-a împlinit! Cu siguranță, nu va fi o experiență despre cântat, ci despre un amalgam de transformări fizice, sufletești, vocale, de atitudine și temperament! Abia aștept să mă cun oașteți și altfel!”, a scris artista pe Instagram.

View this post on Instagram A post shared by cvasiu (@cristina.vasiuu)

Cristina Vasiu s-a măritat în secret în Canada și a divorțat în România

Cristina Vasiu, câștigătoare a Festivalului de la Mamaia și fosta concurentă la Vocea României, s-a căsătorit, la începutul anului 2018, cu Bogdan. Artista a făcut publice mai multe imagini de la marele eveniment, iar mesajul postat a fost plin de dragoste pentru bărbatul care a luat-o de soție, în Canada. Nu a durat însă mult și cei doi au decis să divorțeze.

„Aşa este, sunt din nou singurică de o lună. Este o chestiune mai delicată, despre care nu vreau să vorbesc foarte mult. Eram din poveşti diferite, ca şi oameni, eram personalităţi diferite, aveam destinaţii diferite. Nu întotdeauna lucrurile se întâmplă cum îţi doreşti. Oamenii se schimbă şi trebuie să-ţi asumi asta. Asta e tot ce am avut de declarat”, spunea Cristina Vasiu la câteva luni după ce anunțul căsătoriei sale a bucurat lumea showbiz-ului.