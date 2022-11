Cristina Vasiu vrea casă nouă. Artistei îi este frică să stea singură, după o experiență traumatizantă din copilărie. „Am rămas cu o micuță teamă”

In articol:

Cristina Vasiu este una dintre marile voci ale României. Cântăreața a devenit cunoscută în anul 2013. De atunci, artista a participat la câteva emisiuni de tip concurs în care nu a ezitat niciodată să își pună în valoare talentul.

Casa Cristinei Vasiu nu mai este de vânzare

În urmă cu câteva luni, Cristina Vasiu își scotea la vânzare propria casă. Acum, lucrurile se pare că s-au schimbat, iar artista nu își mai dorește să vândă imobilul. Celebra cântăreața a dezvăluit că principalul motiv pentru care a luat această decizie este că nu a găsit un client care să plătească suma pe care ea și-ar fi dorit-o.

„Suntem tot aici, pentru că nu am găsit un cumpărător. Am avut câteva variante, dar bineînțeles că întotdeauna există o negociere și nu am vrut să renunț la prețul pe care l-am publicat inițial, pentru că am vrut să vând cu tot ce este în interior”, a declarat vedeta.

Artista a mai dezvăluit că și efortul pe care l-a depus pentru a-și face casa să arate exact așa cum și-a imaginat-o ea încă de când s-a mutat în aceasta a

fost un factor ce i-a influențat decizia.

La început, aceasta a dormit pe o saltea, toată locuința fiind goală, partea financiară nu i-a permis să cumpere toate lucrurile încă de atunci, așa că fiecare obiect din imobil a fost cumpărat separat.

„Ulterior m-am răzgândit, pentru că am investit foarte mult în toate lucrurile care sunt aici și cumva a ajuns căsuța mea să arate fix așa cum mi-am imaginat-o la început când m-am mutat și am dormit pe o saltea, în casa goală. Atunci am zis că eu o să fac tot posibilul să realizez ce îmi doresc. Nu am avut posibilitatea financiară să cumpăr tot de la început și cumva fiecare lucru a fost cumpărat separat”, a spus Cristina Vasiu.

Cristinei Vasiu îi este frică să stea singură în casă

Anul viior, blondina își dorește o casă mai mare, dar în care să nu locuiască sigură. Încă din copilărie, artista a dezvoltat o teamă de a sta singură în casă, după ce casa ei a fost ținta unor hoți. Din fericire, tot ce a fost furat au fost niște haine care se aflau pe balconul imobilului.

„Îmi doresc chiar anul ce vine să am o casă mai mare, asta dacă toate lucrurile funcționează bine între noi și reușim să facem treaba asta. Singură mi-ar fi frică să stau într-o casă, eu, femeie, să mă mut într-o casă cu patru camere. Teama de a sta singură o am de mic copil, pentru că atunci când părinții mergeau la serviciu, eu rămâneam seara singură întotdeauna și la mine acasă, în Hunedoara, la un moment dat, niște oameni au furat niște haine de pe balcon, noaptea, iar tatăl meu a găsit urme a doua zi. De atunci cred că am rămas cu o micuță teamă, cu frica asta”, a mai adăugat solista, potrivit antenastars.ro.