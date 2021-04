Cruzimea unei mame nu a avut margini! Și-a snopit în bătăi groaznice fiica de doar 2 ani și jumătate. În cele din urmă copila s-a stins

In articol:

O țară întreagă este revoltată, după ce în presă au apărut niște informații mai mult decât șocante.

O mamă și-a agresat fizic propria fiică, în vârstă de doar 2 ani și jumătate. Fata a fost supusă unor tratamente greu de imaginat, ajungând la spital cu răni foarte grave la cap, dar și pe corp. Chiar mama este cea care a dus-o la unitatea medicală. Doctorii au făcut to ceea ce a fost omenește posibil pentru a o salva, dar a fost în zadar. Copila și-a dat ultima suflare chiar în ziua în care era sărbătorit Paștele în Croația.

Se pare că micuța fusese în grija statului, iar la un moment dat chiar adoptată, dar statul a returnat-o părinților biologici. Familia mai are și alți copii, care de asemenea sunt în grija asistenților maternali. Cetățenii Croației sunt revoltați atât pe sistem, dar și pe părinții care au putut să omoare un copil fără aparare.

Mama a fost arestată preventiv

Mama riscă închisoare de la 3 la 15 ani

Mama s-a prezentat cu cea mică la cel mai apropiat spital argumentând că fetița a căzut și s-a lovit la cap. Medicii au observat că aceasta prezenta leziuni atât la nivelul capului, dar și pe corp, motiv pentru care au alertat de urgență autoritățile. Cadrele medicale au încercat în zadar să o salveze pe cea mică, care a fost transferată la un spital de pediatrie din Zageb, însă starea ei de sănătate se degrada vizibil, în ciuda eforturilor medicilor.

În cele din urmă, după lungi chinuri îndurate și dureri de nedescris, copila și-a dat ultima suflare chiar în ziua de Paște.

Părinții copilei, mama de 24 de ani şi tatăl de 27 de ani, au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile și sunt suspectați că ș i-au abuzat fizic propriul copil.

După ce fetița a murit, mama a fost acuzată că ar fi cauzat vătămări corporale grave care ar fi dus la moartea acesteia, iar sentința prevede închisoarea de la 3 la 15 ani.

Surse din anchetă au dezvăluit că fata ar fi încasat bătăi între noiembrie 2020 și 31 martie 2021. Familia mai are alți trei copii care sunt în grija Centrul de asistență socială Nova Gradiška, pentru că au fost depuse numeroase rapoarte pentru violență domestică împotriva tatălui.

Părinții adoptivi ai fetiței

Fetița fusese adoptată, dar statul a dat-o înapoi părinților biologici: „ Dacă am fi știut... Nu am fi dat-o, chiar dacă am fi ajuns la închisoare”

Moartea fetei putea fi împiedica, crede opinia publică din Croația. Copila fusese adoptată de o familie care o iubea și care avea grijă de ei, dar centrul de asistenţă socială din Nova Gradiška a returnat-o părinților biologici la cererea acestora, deși pe numele lor existau mai mult reclamații de violență domestică.

Părinții adoptivi au mers să o vadă pe fată la spital chiar înainte să-i fie declarat decesul. Sperau că se va face bine și voiau să ia la ei. Aceștia au crescut-o de la vărsta de trei luni la 2 ani. Nu le-a venit să creadă starea în care au adus-o părinții biologici.

„Am reușit să o atingem. Dacă ar fi putut să deschidă ochii să ne vadă...Dumnezeu a chemat-o la El. A plecat să se joace acum cu îngerii, căci ea însăși a fost un înger, care va rămâne pentru totdeauna în inimile noastre.

Ne-am luat rămas bun de la îngerul nostru, am atins-o pentru ultima oară. Cumva am găsit liniștea, de parcă ne-ar fi trimis un mesaj să nu mai plângem. Corpul mic pe care l-am văzut nu este corpul fetiței noastre, fața ei este de nerecunoscut. I-am arătat medicului fotografiile ei și nu-i venea să creadă că era fata noastră.

Dacă am fi știut... Nu am fi dat-o, chiar dacă am fi ajuns la închisoare...A fost un copil atât de luminos, deștept și inteligent”, a declarat tatăl adoptiv. pentru 24sata.hr.

Cetățenii Croației, revoltați

Cazul micuței a stârnit revoltă în rândul cetățenilor din Croația

Internetul a fost inundat cu mesaje de condoleanțe pentru cea mică. Oamenii s-au strâns și au aprins sute de lumănări, au adus jucării de pluș și au spus o rugăciune pentru copila care a murit în chinuri groaznice din cauza incompetenței statului, care în loc să aibă grijă de copil l-a condamnat la moarte.

„Iartă-ne că am suportat această situație care nu îi protejează pe cei mai tineri și mai slabi. Copiii sunt nevinovați, copiii sunt îngeri, copiii sunt comoara noastră / Odihnește-te în pace. Fetiță dragă, în sfârșit ești liberă, ai aripi și zbori cu îngerii /Toți îngerii buni te-au păzit", sunt doar câteva dintre mesajele croațienilor de pe rețelele de socializare.