Un bărbat de 50 de ani a agresat o minoră de 13 ani! Individul a fost reținut pentru 30 de zile

In articol:

O copilă de 13 ani a trecut prin clipe de coșmar. Totul s-a întâmplat în urmă cu mai bine de o lună,în satul Codăești, Vaslui. Un bărbat, în vârstă de 50 de ani, a vrut să o violeze pe tânăra lispită de apărare.

A profitat de un moment în care nimeni nu ea prin preajmă, iar ce a urmat este absolut dezgustător. Fata nici nu a avut curaj să le povestescă părinților la ce torturi a fost supusă. Abia după o lună copila s-a destăinuit, iar părinții au aleretat de urgență polițiștii.

Un bărbat de 50 de ani a agresat sexual o minoră de 13 ani[Sursa foto: Pexels ]

Minoră de 13 ani, batjocorită de un bărbat care i-ar fi putut fi bunic

Bărbatul nu a mai ținut cont nici de moralitate, nici de lege, ci stăpânit de pofte, a agresat sexual o fetiță de doar 13 ani din sat. Întreaga scenă s-ar fi petrecut pe 26 februarie, dar copilul nu a avut curaj să le povestească părinților.

Cea mică li s-a confesat abia pe 29 martie. Fata le-a povestit că bărbatul de 50 de ani a atins-o în zonele intime, iar părinții ei, șocați de cele auzite, au alertat de urgență autoritățile. Polițiștii au intervenit, l-au prins pe bărbat și, în baza unei hotărâri a magistraților, l-au arestat preventiv pentru 30 de zile.

Judecătorii Parchetului de pe lângã Judecãtoria Vaslui au respins cerea acestuia de a fi cercetat în libertate. Mai mult, dacă faptele de agresiune sexuală se vor adeveri, bărbatul riscă ani buni de petrecut în spatele gratiilor.

„Cod procedurã penalã admite propunerea Parchetului de pe lângã Judecãtoria Vaslui (dosar u.p. 1472/P/2021). În baza art.202, art. 223 alin. 2 si art.233 Cod procedurã penalã dispune arestarea preventivã a inculpatului Dumitrascu Vasilicã-Marius, sub aspectul sãvârsirii infractiunii de agresiune sexualã, prev. si ped. de art.219 alin. 1, alin. 2 lit. c Cod penal, pe o duratã de 30 de zile, de la 30.03.2021 pânã la 28.04.2021, inclusiv. În baza art.230 Cod procedurã penalã, dispune emiterea de îndatã a mandatului de arestare preventivã a inculpatului. Respinge cererea inculpatului, prin apãrãtor, de luarea a unei alte mãsuri preventive mai putin severe în locul mãsurii arestãrii preventive, ca neîntemeiatã”, se arată în decizia instantei.