Cu câți bani vinde Dorian Popa o casă din complexul construit de el? Primele locuințe anunțate în "Hâtz Residence"

Mult a fost, puțin a mai rămas până când Dorian Popa va da startul vânzărilor locuințelor pe care le construiește în ansamblul ”Hâtz Residence” din Domnești.

La ce sumă ajunge o casă în complexul lui Dorian Popa

Așadar, recent, artistul a anunțat prețul unei case, iar cine este în căutarea unui cămin și va dori să achiziționeze o locuință în cartierul lui Dorian Popa va trebui să scoată mulți bani din buzunar.

Dorian Popa reușește să realizeze tot ce își propune. Astfel, așa cum a promis, artistul s-a apucat de ceva timp de casele din cartierul lui și ușor, ușor ansamblul rezidențial prinde contur, iar locuințele vor fi date spre folosință în viitorul apropiat.

Astfel, după ce a construit o casă de la zero în Domnești, încântat fiind de zonă și de locul respectiv, cântărețul a mai achiziționat câteva terenuri din jurul locuinței sale și și-a propus să construiască un cartier cu vile. Casele se apropie de finalizare, Dorian Popa declarând recent că locuințele sunt la roșu deocamdată, urmând să pună acoperișul și termopanele la toate casele, iar mai apoi să înceapă

lucrul în interiorul acestora.

Ei bine, cât despre achiziția unei case din complexul ”Hâtz Residence”, o locuință ar ajunge undeva la suma de 140.000-150.000 de euro, potrivit declarațiilor lui Dorian Popa.

„Casele le construiesc din bănuţii mei pe care îi strâng şi îi agonisesc, pentru a nu-i lăsa în bancă, pentru că ştiu că nu este una dintre cele mai bune opţiuni de business şi la vânzări o să dau drumul abia când ne vom apropia de final. Deocamdată suntem în stadiul de închis casele la roşu, urmează să punem acoperişul şi termopanele la toate casele, ca să ne ferim de intemperiile vremii şi să ne putem apuca de lucrat la interior. O căsuţă ar trebui să iasă undeva la 140.000-150.000 de euro”, a spus Dorian Popa pentru Click.ro.

Mai mult decât atât, artistul păstrează frecvent legătura cu fanii lui, iar recent, pe platforma YouTube, acolo unde postează mereu videoclipuri, în cel mai recent clip al său despre cartierul ce se află în construcții, Dorian Popa le spunea internauților că a plătit o factură de nici mai mult, nici mai puțin de 34.000 de euro pentru viitorul său ansamblu rezidențial.

Dorian Popa [Sursa foto: Captură Video]

Artistul a investit peste 500.000 de euro în complexul ”Hâtz Residence”

În urmă cu ceva timp, Dorian Popa dezvăluia suma colosală pe care a investit-o în ansamblul rezidențial ce se află încă în construcții. Așadar, artistul spunea că investiția se ridică la peste 500.000 de euro, însă este extrem de mândru, asta pentru că locuințele vor fi calitative.

„Aștept ziua în care toate aceste investiții se vor întoarce. Cât de frumoasă o să fie ziua aia. În domeniu ăsta nu e deloc ușor să investești, dar este frumos, este al naibii de recompensant, dar este extrem de greu. Greu pentru că bagi, bagi, bagi, mai ales când lucrezi în stilul în care lucrăm noi. Este foarte greu pentru că investiția este colosală. Am trecut cu brio de investiție… peste 500.000 de euro. Atât am investit până acum în Hâtz Residence, ce am lucrat la căsuțe și terenuri, dar este investiție de prima mână, casele ies supercalitativ, iar noi suntem extrem de fericiți de ceea ce oferim și mai ales de ce vom oferi viitorilor clienți Hâtz Residence”, a mărturisit artistul.

