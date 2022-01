Dorian Popa, percheziționat de polițiști înarmați cu mitraliere! „M-am dus spre ei cu mâinile sus”. Vedeta a trăit spaima vieții

In articol:

Dorian Popa a avut parte de aventura vieții sale, o întâmplare plină de adrenalină cum numai în filme mai vezi. Artistul se afla în Grecia, alături de PR-ul său, când au început să fie urmăriți de o mașină a poliției.

În acel moment, vedetei i-au trecut o grămadă de gânduri și încerca să-și dea seama ce a făcut greșit. Ei bine, avea să afle imediat, căci oamenii legii, înarmați până în dinți, i-au scos afară din autoturism! Iată ce a urmat!

Dorian Popa: „Aveau mitraliere, m-au pus să scot actele, eram fericit că am ajuns la ele”

Artistul a povestit întreaga întâmplare printr-un vlog de pe contul său de Youtube. Dorian Popa a clasificat întregul eposod ca fiind unul dintre cele mai înfricoșătoare din viața sa. El spune că de-a lungul vieții sale a încercat să se țină departe de lucrurile ilegale, căci nu și-a dorit niciodată să aibp probleme cu legea, însă totul a luat o întorsătură neașteptată în timpul vizitei sale din Grecia, atunci când un echipaj de poliție l-a oprit în trafic.

Agenții de poliție, mascați și echipați cu veste antiglonț și înarmați cu mitraliere, i-au pus să coboare din mașină cu mâinile sus, moment în care i-au percheziționat pe

Dorian Popa și PR-ul său. După ce le-au văcut toate actele personale, inclusiv testul PCR negativ, aceștia i-au lăsat să-și vadă în continuare de drum.

Citeste si: Vestea tristă a zilei, din păcate s-a confirmat. Horia Moculescu..- bzi.ro

„În viața mea nu am trăit un moment atât de panică, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai pentru a nu fi nevoie să trec prin așa ceva. În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă. Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus.

Citeste si: Dorian Popa a fost primul iubit al Alexandrei Stan. Vedeta a mărturisit că s-a despărțit de el din cauza infidelității: "M-a înșelat cu o fată care avea super mulți bani. El nu mai recunoaște"

Mă duc către ei și mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au luat mâinile, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel.(...)

Citeste si: Dorian Popa este pe cai mari! Artistul a dat lovitura în imobiliare. Cât costă o casă în "Hâtz Residence"

Aveau mitraliere, m-au pus să scot actele, eram fericit că am ajuns la ele. Le-am arătat testul PCR, le-am arătat că sunt youtuber”, a povestit Dorian Popa pe Youtube.

Distribuie pe: