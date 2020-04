In articol:

Dacă, până să îl cunoască pe George Burcea, Andreea Bălan se răsfăța cu cozonaci din comerț sau făcuți de mama ei, acum, de ceva ani încoace, frumoasa artistă a învățat cum să îi prepare.

Mai exact, acum câțiva ani, pe vremea în care iubirea dintre Andreea Bălan și George Burcea era vizibilă și de pe Lună, cei doi au gătit împreună cozonaci. Și, atunci, Andreea Bălan a învățat și rețeta de cozonaci a lui George Burcea, acesta arătându-i și cum să facă maiaua, cum să taie rahatul, cum să pregătească umplutura de cacao și ce să facă pentru ca respectivul cozonac să fie mai mult decât delicios. E adevărat, la acea vreme, Andreea Bălan nu s-a omorât cu frământarea aluatului, dar a fost ajutată la greu de George Burcea.

Cu toate acestea, acum, deja, Andreea Bălan a demonstrat, pe vlogurile sale și pe postările făcute pe conturile de socializare, că s-a transformat într- adevărată maestră în pregătitul cozonacilor, semn că a învățat ceva extrem de util de la viitorul ei fost soț, George Burcea.

Cu toate acestea, acum, în plin divorț, vedeta a restricționat imaginile din vremea în care învăța de la George Burcea să facă cozonaci... Vezi imaginile doar pe kfetele.ro și afla rețeta minune de cozonaci a Andreei Bălan.

Andreea Bălan, divorț dificil

Dacă viața profesională a Andreei Bălan este de dat exemplu, când vine vorba de dragoste, frumoasa cântăreață nu are prea mare noroc, ea fiind la un pas de divorț de George Burcea, tatăl celor două fetițe ale artistei. ”George Burcea a devenit violent verbal cu Andreea, de față cu fetele și cu cei din jur, nu conta că erau acolo mama Andreei, bona fetițelor sau alții, din staff-ul ei. De multe ori, ea încerca să îl calmeze, dar nu reușea deloc. El nu mai avea chef să stea casă, iar când Andreea Bălan îl întreba ce face, unde merge, i se răspundea pe un ton foarte agresiv. De aceea, lucrurile dintre ei nu s-au mai putut repara, oricât a încercat ea să tragă cu familia. El nu mai voia să o ajute, practic, în casă, chiar dacă Andreea aducea toți banii și mergea și la muncă, la concerte, la înregistrări, la filmări, pe unde avea treabă”, ne-a explicat sursa WOWbiz.ro.

Mai mult decât atât, așa cum a și recunoscut Andreea Bălan în vlogul ei, nopțile artistei deveniseră din ce în ce mai grele, iar ea nu se mai odihnea deloc, chiar dacă venea de la cântările pe care le are și susținea show-urile care au făcut-o celebră, pline de dansuri extenuante. Iar când îl ruga să o ajute, din nou supărarea lui era lesne de auzit în toată casa...

Dar, ne-a precizat sursa noastră, durerea și șocul că nu mai poate să se bucure de ideea de a avea un soț a Andreei Bălan a apărut abia în decembrie. ”Din decembrie, George a lipsit de acasă cu nopțile, fără explicații. Iar la jumătatea lui decembrie, pe când Andreea Bălan avea deja tot felul de concerte programate, așa cum se întâmplă în acea perioadă a anului, el a început să încerce să provoace scandaluri în casă. Îi răspunea în doi peri, se închidea în tăceri opace, iar la un moment dat, chiar când ea se pregătea să meargă la un concert, i-a trântit, verde în față, că nu o mai iubește. Andreea a ajuns la concert, era pe lângă București, și abia s-a mai putut concentra la show-ul ei, se vedea că era afectată. Iar asta se petrecea pe 21 decembrie... iar de atunci, din rău în mai rău...”, ne-a mai spus sursa noastră.

Cu toate acestea, chiar dacă mai suferă acum, Andreea Bălan a fost sinceră și recunoaște că acum a reușit să treacă peste asta. Culmea, a făcut-o după ce a conștientizat că, în viață, are alte prirități. ”Îmi pare rău că am ajuns aici, nu îmi place să fiu o victimă. (...) Dar sănătatea e cea mai importantă, mi-am dat seama că nicio despărțire nu se poate compara cu o problemă mare de sănătate. M-a făcut mai puternică problema pe care am avut-o la nașterea Claritei”, a explicat Andreea Bălan care, în plus, a mai precizat că nu mai este cale de întoarcere și că divorțul mai este doar o chestiune de depunere de acte.

Andreea Bălan, despre George Burcea, în plin divorț: ”Un adult flamand”

”Fericirea si iubirea se invata in copilarie atunci cand esti iubit de catre parintii tai. Daca nu ai parte de iubire cand esti mic, mai tarziu in viata nu vei sti sa fii fericit, nu vei sti sa iubesti si sa accepti iubirea celor din jur. De la parintele de acelasi sex cu tine, ar trebui sa inveti iubirea de sine, iar de la parintele de sex opus, iubirea fata de un partener. Un copil lipsit de mangaieri, aprecieri, blandete si iubire, va deveni un adult flamand, ratacit prin viata, care va cauta mereu ceea ce nu a avut cand era mic, va avea repere eronate, va fugi din anumite situatii dificile, va lua decizii nepotrivite vietii sale, va sabota si va proiecta pe orice partener neajunsurile sale sufletesti”, a scris Andreea Bălan in plin divorț de George Burcea.