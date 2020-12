Cu ce mașină circulă George Simion, liderul AUR? Nimeni nu a mai venit cu un așa ”bolid” în parcarea Parlamentului!

George Simion este unul dintre cei mai săraci deputați din noul mandat. Liderul AUR, partidul-surpriză al momentului, nu are nici un fel de bun pe numele lui, nu are case, terenuri, nu are bani în bancă, nici împrumuturi, nici măcar datorii. Simion are, totuși, o mașină pe numele lui, cu care a și fost văzut circulând prin București: un Ford Fiesta fabricat în anul 2006. În acest moment, un astfel de automobil (vechi de 14 ani) se vinde pe site-urile de specialitate cu sume cuprinse între 1.200 și 1.600 euro.

George Simion susține că a vândut un apartament dar nu a trecut tranzacția în declarația de avere

George Simion a avut o singură sursă de venit, în anul trecut. El a lucrat ca director de marketing la o firmă de proiectare în construcții, și a obținut 38.322 lei (o medie de 3.200 lei pe lună).

George Simion a dezvăluit că a vândut un apartament, anul trecut, pentru a-și putea sponsoriza candidatura la alegerile paralemantare, însă acest lucru nu apare în declarația de avere care ar fi trebuit să cuprindă și bunurile înstrăinate în perioada 2019-2020.

Simion: ”Am avut firmă de haine și magazin în Calea Moșilor”

”Nu am nici o bogăție, am vândut apartamentul anul trecut pentru a candida la alegeri. (...) De 15 ani activez, fac proteste. Am făcut campanie în fiecare județ al țării, toți cunoscuții mei sunt candidați, partidul are 8.000 membri, jumătate sunt din Diaspora. (...) Sunt un tânăr de 34 de ani din Focșani, mama mea e din Vrancea, acolo m-am născut, iar tata e din Ialomiță. Am făcut școala la București, la Gheorghe Lazăr, în administrație și afaceri. Masterul l-am făcut la Iași, doar acolo se studia istoria comunismului. Am avut firmă de haine, magazin pe Calea Moșilor, am scris, am avut 3 site-uri, muncesc de la 14 ani. Îmi iubesc țara, mai mult n-am putut face pentru România, voi face de acum încolo”, a povestit George Simion, înainte de alegeri, la Aleph News.

George Simion va fi parlamentar

Gheorghe Simion nu și-a folosit mașina proprie în campania electorală. El a mers prin țară folosind un autocar inscripționat în culorile partidului AUR.