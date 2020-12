Monica Tatoiu amenință cu tribunalul, după ce a primit un mesaj de la AUR ”Sunt mai ceva ca niște căpușe”

In articol:

Monica Tatoiu a primit un mesaj de la cei de la Alianța pentru Unirea României -AUR, în care se specifică faptul că ar fi făcut o cerere de adeziune la această formațiune politică.

Tatoiu este revoltată de faptul că datele sale au ajuns în baza acestui partid și amenință că se vor confrunta la tribunal.

Monica Tatoiu, despre AUR: ”De acum încolo, cu binoclul pe oamenii lor care sunt în față”

Monica Tatoiu a publicat mesajul primit și a precizat că este cu ochii pe oamenii din acest partid.

”Nu am făcut nici o cerere de adeziune. Și uite ce am primit. Ăștia sunt mai ceva ca căpușele. Or fi cumpărat din donații niște baze de date. Doar că pe mine m-au enervat. Și mie îmi plac confruntările în tribunale. De acum încolo cu binoclul pe oamenii lor care sunt în față”, este mesajul Monicăi Tatoiu. Vezi si motivul pentru care Monica Tatoiu l-a amenintat cu procese pe ministrul Transporturilor

Mesajul primit de Monica Tatoiu

Mai exact, Monica Tatoiu susține că va acționa în Justiție, platforma de unde a fost trimis mesajul, pe legea privind protecția informațiilor.

Ce este AUR, noul partid din Parlament?

La alegerile parlamentare de duminică, 6 decembrie, o nouă formațiune politică a reușit să obțină procentele necesare pentru a intra în Parlament. Alianța pentru Unirea Românilor – AUR este un partid înființat în septembrie 2019 de către George Simion, un activist care a candidat tot anul trecut ca independent la Europarlamentare, dar nu a reușit să obțină suficiente voturi. AUR se consideră un partid conservator, patriot, naționalist și unionist.