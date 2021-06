Cu ce probleme se confruntă Ileana Sterp, sora lui Culiță, de când a devenit mămică: ”Carla are durerile acestea de burtică...e urât s-o vezi plângând”

Ileana Sterp [Sursa foto: Instagram] 18:09, iun 18, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Ileana Sterp trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei de când a devenit mămica unei fetițe minunate! Sora lui Culiță Sterp a născut, recent, o fetiță de nota zece, pe nume Carla Elena. De atunci, Ileana învață cum să se descurce în rolul de mămică și ascultă sfaturile mamei și ale soacrei ei.

Citeste si: Mama Geta a vorbit despre nunta lui Culiță Sterp cu Daniela Iliescu: „Dacă ajută Dumnezeu, nici la anul”

Ei bine, sora mai mare a lui Culiță a mărturisit că fetița ei are colici și este foarte urât s-o vadă cum plânge și că nu poate să o ajute. De altfel, tânăra mămică spune că Mama Geta a certat-o și a învățat-o să-i dea ceai pentru colici, ca durerile de burtică să dispară. Despre această experiență a vorbit Ileana în mediul online.

Citeste si: Polițiștii italieni s-au apropiat de această prostituată. Ce le-a zis tânăra, în limba română: „Am 25 de ani și…”- bzi.ro

Citeste si: Ileana Sterp, decizie radicală la o săptămână după ce a născut. Ce se întâmplă cu sora lui Culiță: ”De la o vreme mă bate un gând...”

” Ceai nu i-am dat absolut deloc pana acum cateva zile si nici nu aveam de gand sa-i dau deloc pana la 6 luni pentru ca asa mi-a recomandat medicul...dar am incercat niste picaturi pentru colici, nu au functionat si mama m-a certat destul de tare: de ce nu-i dai ceai, ca si eu v-am dat voua si a fost ok? Și am inceput sa-i dau ceai acum cateva zile ca sa vad daca functioneaza impotriva colicilor, daca o ajuta la ceva. Pentru ca, seara pe la ora 9, Carla are durerile acestea de burtica si e destul de urat s-o vezi plangand si sa nu pot s-o ajut. Si atunci incerc si asa cu ceai sa vad daca functioneaza. Ma gandesc eu logic ca nu are ce sa-i faca rau, cu toate ca mi s-a recomanda sa nu-i dau ceai ”, a mărturisit Ileana, pe contul ei de Instagram.

Ileana [Sursa foto: Instagram]

Sora lui Culiță Sterp, criticată dur pentru că a apărut pe internet în timp ce alăpta

Ileana a fost criticată dur pentru că a publicat imagini cu Carla, în timp ce o alăpta. Tânăra a primit mesaje prin care este îndemnată să nu mai alăpteze în public. Cea care i-a scris mesajul respectiv spune că și ea este mamă, însă de fiecare dată când a alăptat a făcut-o acoperită.

Ei bine, sora faimosului de la Survivor i-a răspuns foarte hotărâtă: ” De ce aveți impresia că doar ceea ce ați făcut sau faceți voi, e corect și bine? Să mă acopăr cum? Să mi se vadă doar ochii sau nici ăia? ”Nu-i ok”. De ce vrei să decizi tu în locul meu ce e ok sau nu? Plus că eu consider că am fost și sunt o femeie decentă atât în viața reală, cât și aici pe Instagram”.