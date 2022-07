Cu ce se ocupă, de fapt, gemenii lui Cristi Borcea, la vârsta de 19 ani?! Mihaela Borcea e tare mândră

In articol:

Mihaela Borcea, fosta soție a cunoscutului afacerist, are trei copii cu actualul partener de viață al Valentinei Pelinel, respectiv pe Patrick, fiul cel mare, dar și pe gemenii Melissa și Angelo, care recent au împlinit vârsta de 19 ani.

Femeia de afaceri radiază de fericire atunci când vorbește despre copiii ei, asta pentru că sunt dedicați în tot ceea ce fac, aceasta dezvăluind și ocupațiile moștenitorilor lui Cristi Borcea. Așa cum se știe deja, Patrick i-a călcat pe urme tatălui său, ocupându-se în prezent de o parte din afacerile familiei, în timp ce gemenii Melissa și Angelo sunt studenți.

„Melissa este pasionată de arhitectură design și urmează o facultate de profil, iar Coco, bineînțeles, merge și el pe partea de business.(...) Aș vrea, să termine facultatea, mai întâi, și după aceea mai vedem, normal. Sunt foarte mândră de toți cei trei copii ai mei, foarte mândră”, a mărturisit Mihaela Borcea, pentru Click!.

Melissa Borcea [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Borcea și Angelo [Sursa foto: Instagram]

Mihaela Borcea s-a mutat pe litoral și se ocupă de hotelul din Olimp

Mihaela Borcea mai povestit că, în prezent, s-a mutat pe litoral, deoarece alături de Valentina Pelinel, actuala parteneră de viață a lui Cristi Borcea, se ocupă de hotelul din Olimp, care este o afacere de familie.

„Momentan sunt aici.(...) este prioritar, printre altele. Suntem aici veterani, de când nu era nimic în zonă, noi, echipa noastră, am ridicat foarte mult zona și avem turiști fideli, care au urmărit de-a lungul timpului evoluția noastră, an de an, vin aici nu se despart de noi. Sunt îndrăgostiți de stațiunea Olimp, de resort în sine. Alături de o echipă puternică nu puteam fi și noi decât la fel de puternici”, a mai povestit fosta soție a lui Cristi Borcea.