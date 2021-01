Cu ce se ocupa Mellina înainte de Survivor România 2021. E incredibil ce făcea Războinica: „Am pilotat un avion”

ian 28, 2021 Autor: Loredana Dobre

Mellina din echipa Războinicilor a fost dintotdeauna curajoasă și pregătită să experimenteze lucruri noi. Artista este concurentă la Survivor România 2021 și a plecat în Republica Dominicană cu gândul la marele premiu.

Cu ce se ocupa Mellina înainte de Survivor România 2021

Mellina a acceptat provocareaSurvivor România pentru a arăta

că este o femeie puternică, capabilă să facă față obstacolelor din jungla Dominicană. Artista a demonstrat că este curajoasă, pentru că de-a lungul timpului ea a avut parte de mai multe aventuri.

Deși a intrat pe ultima sută de metri în competiție, după ce Szidonia Szasz nu a mai putut participa la Survivor România, Mellina a reușit să se claseze, după trei săptămâni petrecute în Dominicană , în topul celor mai buni concurenți din sezonul 2.

Mellina, la Survivor România 2021

Ea a declarat că Survivor România reprezintă o experiență unică și că mereu a fost în căutarea aventurilor. Mai mult, Mellina a avut parte de experiențe inedite și mereu a căutat să încerce lucruri noi. „Această emisiune este o experiență pe care o ai o dată în viață și asta doar dacă ți se oferă oportunitatea.

Am colindat din America de Nord, America Latină până în Pakistan în dorința de experiențe noi, m-am cățărat pe ghețare, am pilotat un avion, dar ce voi trăi la Survivor am o presimțire că le va depăși pe toate. Cel mai bun să câștige!”, a declarat Melina de la Survivor.

Cine este Mellina de la Survivor România

Mellina, în vârstă de 33 de ani, este cântăreață, compozitor, producător şi textier. Ea a devenit cunoscută pentru piesele ei lansate solo sau cu alte vedete, însă puțini știu că vedeta are și veleități de dansatoare.

Războinica a debutat ca majoretă în trupa Abracadabra, iar până la vârsta de 23 de ani s-a dedicat lumii dansului, ca mai apoi să se dedice muzicii.

Artista a terminat Şcoala Populară de Arte, secţia canto muzică uşoară, şi a participat la numeroase festivaluri şi concursuri muzicale. Mellina s-a lansat în muzică în 2011 , cu piesele „My Life” şi „Can’t Hide”, în colaborare cu băieţii de la That’s Right şi Bogdan Ioan. Mai mult, artista a compus piese pentru diferiţi artişti din ţară, cât şi din străinătate, precum: Robin DeVille -Just The Way I Am” (feat. Ivan Garcia) sau Zelish - I Won't Give Up & Forever You & Me”.

Telespectatorii pot urmări evoluția Mellinei la Survivor România 2021, emisiune filmată în Republica Dominicană, în fiecare zi de joi până duminică, de la oa 20:00, la Kanal D.