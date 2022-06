Cu ce se ocupă Mircea Radu în prezent, după ce s-a retras din televiziune. Fostul prezentator TV s-a mutat la țară

In articol:

Mircea Radu a făcut istorie în televiziunea românească în anii 2000. Puțini sunt ce care nu știu că este una dintre figurile definitorii pentru televiziunea din țara noastră, prezentând, vreme de circa 9 ani, „Din Dragoste”, show-ul care i-a adus popularitatea.

După mai mulți ani în care a apărut pe micile ecrane, fostul prezentator TV a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să înceapă o nouă viață departe de agitația din București.

La un moment dat, după mai bine de un deceniu în care s-a aflat pe micile ecrane, Mircea Radu și-a dorit să înceapă o nouă etapă din viața lui, așa că s-a retras la Piatra Neamț, la țară, acolo unde și-a construit viața după bunul său plac.

Mircea Radu, o nouă viață la țară

Mircea Radu locuiește în Piatra Neamț acum, la casă. Se ocupă cu drag cu tot ceea ce ține de gospodărie, mărturisind că, mai nou, s-a apucat și de grădinărit.

Chiar dacă nu are experiență din acest punct de vedere și este conștient că mai are foarte multe lucruri de învățat, a mărturisit că este deschis să asimileze lucruri noi.

„Avem destul de aproape de casă o pepinieră grozavă. Și, pe negândite, m-am trezit că am în grădină pui de meri, peri, gutui, ba, mai nou, și vreo doi copăcei de cireș. Pe ultimul l-am plantat zilele trecute. Dar asta nu înseamnă mare lucru. Pot spune că am experiență în arta fotografiei, în domeniul televiziunii și în al scrisului, dar nu și în grădinărit. Aici mai am multe taine de deslușit”, a

mai precizat Mircea Radu.

Cu ce se ocupă acum Mircea Radu?

Mircea Radu își desfășoară activitatea profesională, aproape în totalitate, în mediul online. Cu toate că a terminat Universitatea Tehnică de Construcții din București, prezentatorul TV activează într-un cu totul alt domeniu. Mai exact, oferă consiliere juridică.

„Nu sunt genul pretențios, așa că mi-am exercitat foarte bine meseria în ultimele luni și online, aproape exclusiv. Am oferit unor persoane juridice sfaturi privind imaginea lor publică și cred că și în anii ce vor veni voi continua să fac asta!”, a încheiat fostul prezentator TV.