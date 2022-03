EXCLUSIV! Mircea Radu a lăsat viața personală la o parte pentru fenomenul „Din dragoste”: „Dacă nu riști, n-o să știi niciodată ce gust are șampania”

In articol:

Pentru fostul prezentator TV, perioada în care a realizat „Din dragoste” a însemnat un consum enorm de resurse și petrecea mai tot timpul pe drum, cu „Caravana dragostei”. Proiectul a fost un succes enorm, dar l-a ținut multă vreme departe de prieteni.

Mircea Radu: „Îmi pierdusem toată libertatea.”

Mircea Radu a condus „Caravana dragostei” prin țară timp de 9 ani și a avut, după cum tot el a declarat în trecut, o viață ca a unui șofer de TIR. Drumurile dintr-un colț în altul al României și presiunea fenomenului „Din dragoste” l-au izolat de cei dragi. La mai bine de un deceniu de la finalul emisiunii, Mircea Radu este conștient că acesta a fost prețul succesului ca om de televiziune.

„Pe mine viața m-a învățat că, dacă nu riști, n-o să știi niciodată ce gust are șampania. Nu trebuie să riști permanent, adică s-o duci din risc în risc! Pentru a merge mai departe, trebuie să riști ceva! Oricum vei pierde ceva, indiferent de cât de mare va fi câștigul! Atunci când făceam „Din dragoste”, emisiunea aceea absolut fenomenală, îmi pierdusem toată libertatea. Îmi pierdusem o mare parte dintre prieteni, pentru că îmi spuneau <<Băi, dar tu de ce nu mai ieși cu noi la o bere?>> și le spuneam <<Nu am cum, pentru că fizic nu am cum! Voi vă întâlniți la nu știu ce restaurant, dar eu sunt, când mă suni tu și zici hai că, uite, am ales o masă și sunt 7 halbe, pe tine te așteptăm, eu pot să fiu în Satu Mare cu caravana asta!>> Pentru orice succes, ai pierderi și, evident, dacă vrei să mergi mai departe, trebuie să-ți spui chestia asta și să ți-o repeți ca pe o mantră, că nu există nu se poate!”, le-a spus Mircea Radu jurnaliștilor WOWbiz.

Mircea Radu: „Nu luam poveștile cu mine.”

În afara drumurilor lungi și a planificării atente, o altă mare provocare pentru Mircea Radu a fost să aducă în fața telespectatorilor poveștile care merită văzute și auzite. Acesta a învățat să nu se implice emoțional, oricât de impresionante ar fi fost unele dintre acele povești.

„Este foarte important să știi să nu te consumi! Și, dacă stai departe de anumite lucruri pe care le simți ca nefiind în regulă, cu timpul, îți creezi anumite reflexe. Deja știi de la prima chestiune <<Băi, acolo mă duc, acolo nu mă duc! Acolo îmi văd de treaba mea!>> Așa cred că reușești să te păstrezi proaspăt în televiziune. Și nu numai proaspăt în profesie, dar cred că și mental reușești să te păstrezi. Nu luam poveștile cu mine. Le ascultam, încercam cumva să rezolv și asta, basta! Nu le luam la mine acasă! Sigur, le povesteam prietenilor, dar asta nu înseamnă că mă cufundam în povestea altuia, cum nici alții nu se cufundă în poveștile mele”, a declarat Mircea Radu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.