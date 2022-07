Cu ce se ocupă socrul Elenei Gheorghe! Tatăl lui Cornel Ene face bani frumoși din această meserie

In articol:

Pe Elena Gheorghe și pe soțul ei îi cunoaște toată lumea, însă puțini știu că, de fapt, Cornel a moștenit talentul muzical din familie. Socrul artistei, Aurel Ene, este unul dintre cei mai renumiți lăutari din Capitală și reușește să facă bani frumoși din pasiunea pe care o are.

Citeste si: Elena Gheorghe și-a dus copiii la joacă în Turcia! Cât a plătit pentru ca micuții să își petreacă ziua la unul dintre cele mai mari parcuri de distracții din lume!| EXCLUSIV

Socrul Elenei Gheorghe este un lăutar renumit

Elena Gheorghe și soțul ei provin din două familii în care talentul și-a spus cuvântul. Artista a avut încă de mică o afinitate pentru muzică, în contextul în care mama ei este una dintre cele mai apreciate cântărețe din România. Puțini știu, însă, că și Cornel, partenerul solistei, a avut un model atunci când a decis să facă carieră în muzică. Este vorba despre socrul Elenei Gheorghe, Aurel Ene, unul dintre cei mai cunoscuți lăutari de la noi și totodată fost coleg de ansamblu cu Mărioara Man Gheorghe.

Potrivit fanatik.ro, pe lângă muzică populară, bărbatul cântă și la clarinet. Pe perioada verii, Aurel Ene face atmosferă într-un restaurant cunoscut de pe Calea Moșilor, din Capitală, alături de formația sa.

Citeste si: "Cu poza asta “ți-ai dat cu stângul în dreptul”, mai pe scurt ţi-ai adus aminte de tinerețe.” Cristina Șișcanu a stârnit un val de reacții negative, după ce a postat o fotografie din vacanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Socrul Elenei Gheorghe, alături de mama artistei [Sursa foto: Facebook]

Elena Gheorghe are o relație foarte bună cu socrii ei

Elena Gheorghe a recunoscut în urmă cu ceva timp, în cadrul unei emisiuni TV, că are o relație foarte bună cu părinții soțului ei.

Citeste si: ”Credeam că nu mai e cale de scăpare”. Elena Gheorghe, la capătul puterilor din cauza anxietății și a atacurilor de panică. Cum a reușit vedeta să treacă peste momentele grele

Artista a mărturisit că îi este recunoscătoare soacrei sale pentru tot ajutorul pe care i-l oferă în creșterea copiilor și pentru că stă de fiecare dată cu aceștia atunci când ea trebuie să urce pe scenă: "Săptămâna asta Nicolas a fost la Meme, este soacra mea. Dacă n-o aveam pe ea ar fi trebuit să renunţ la carieră. De Amelie are grijă doamna Ana, cea care m-a crescut pe mine şi pe frații mei. Îi citeşte poveşti, îi cântă. Am avut o copilărie foarte fericită. Bona care m-a crescut pe mine este şi bona copiilor mei.", dezvăluia Elena Gheorghe la acea vreme.

Cornel, soțul Elenei Gheorghe, alături de părinții săi [Sursa foto: Facebook]