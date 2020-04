In articol:

Ioana Tufaru se descurcă și mai greu de când s-a instaurat starea de urgență în România.

Fiica regretatei Anda Călugăreanu se chinuie așa cum poate să îi ofere copilului ei un trai decent, în ciuda neajunsurilor.

Ionuț, soțul Ioanei Tufaru, lucrează la salaubritate, însă a fost trimis acasă în șomaj tehnic si acum primeste doar 1000 de lei salariu.

Ioana, la rândul ei, primește de la stat un ajutor social de 700 de lei. Împreună cu alocația de 150 de lei a fiului lor, familia Tufaru trăiește din 1.850 de lei și se descurcă foarte greu, potrivit click.ro.Până la declanșarea stării de urgență, Ioana Tufaru mai era ajutată de foștii colegi de la teatru ai mamei sale, însă acum din cauza distanței sociale nu o mai ajută nimeni.

De Paște, Ioana Tufaru a gătit sarmale și a înroșit și câteva ouă roșii.

"Suntem la limită cu banii. Ne descurcăm greu trei persoane. Soțul e în șomaj tehnic, mai ia doar 1.000 de lei. Eu am ajutorul, dar tot e greu. Încercăm să avem măcar strictul necesar. Făină, pâine, legume avem în principiu, dar ne-ar mai fi necesare și alte lucruri. De Paște am înroșit câteva ouă și am făcut niște sarmale. Ai mei nu prea mănâncă cozonac și pască, așa că am luat altceva care să ne ajungă", a declarat Ioana Tufaru, pentru Click!.

Ioana Tufaru și-a pus copilul în pericol. Gestul ei, în plină pandemie, a atras un val de critici

Ioana Tufaru nu pare să țină cont prea tare de regulile impuse de autorități și nici de pericolele care se află la tot pasul.

Fiica regretatei Anda Călugăreanu și-a luat copilu de mânuță și l-a plimbat prin oraș, după carer s-au așezat la un fast-food și au luat masa împreună, alături de nașa băiatului .

Mai mult, Ioana Tufaru a vrut să arate că nu îi este frică nici de virus, nici de autorități, așa că a postat și cateva fotografii pe Facebook.

#noinunetememdecoronabaubau”, a scris Tufaru în dreptul imaginilor postate.