Un băiețel în vârstă de cinci ani din Marea Britanie este una din cele mai tinere victime, după ce s-a infectat cu coronavirus.

Băiatul a ieșit pozitiv în urma testului COVID-19, iar în aceste momente luptă pentru însănătoșirea sa de pe patul de spital.

Mama băiatului, Lauren Fulbrook, a povestit pe rețelele de socilizare că fiul ei a făcut febră de peste 42 de grade, după ce s-a infectat. Mai mult, el a început să vomite și să prezinte stări de halucinații.

Lauren Fulbrook a descris întregul episod pe Facebook, în speranța că va trage un semnal de alarmă în rândul părinților care cred că doar cei în vârstă sunt vulnerabili în fața virusului.

Lauren a mai povestit că s-a îngrijorat pentru viața fiului ei, văzându-l neajutorat pe un pat de spital. Copilul a întrebat-o: „Mami, eu o să mor?”.

„Coronavirusul nu este o glumă! Vă rog, nu mai ignorați măsurile de siguranță, doar pentru că voi vreți să mergeți la un restaurant sau un pub sau pentru că aveți impresia că aveți nevoie de șapte pchete de hârtie igienică. Eu am văzut ce efecte are COVID-19”, a scrie femeia, care mai are un copil acasă.

„A trebuit să îmi văd fiul de cinci ani trecând de la toată energia din lume la stat nemișcat – nu mai putea să mănânce, să bea sau să meargă la toaletă. Temperatura lui nu voia să scadă sub 40 de grade Celsius și a ajuns chiar la 42,3, când provoca și vărsături.

L-am privit în timp ce avea halucinații și în timp ce plângea din cauza unei dureri cumplite de cap. L-am privit cum a fost luat de o ambulanță și pus în carantină”, a adăugat ea.



Mama nu mai poate acum nici măcar să-și vegheze copilul

Medicii i-au permis femeii să stea o noapte la spital, alături de fiul ei, fiindcă prezenta și ea un simptom.

Apoi, a fost nevoită să intre în autoizolare acasă, alături de fetița ea, în vârstă de 18 luni.

În timp ce băiețelul a început să se simtă mai bine, mama băiatului și sora lui au început să acuze stări de rău, însă nu la fel de grave precum cele ale băiatului.

„Așa că, vă rog, stați în casă o vreme! Și ce dacă nu puteți face lucrurile normale, o perioadă? Cu cât ne izolăm mai devreme, cu atât scăpăm mai devreme! Vă rog să vă gândiți la sănătatea voastră și a celorlalți! Mie mi-a fost frântă inima când copilul meu m-a întrebat dacă va muri și când i-am văzut teama și supărarea în ochi”, a mai scris ea.