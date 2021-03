In articol:

Andreea Bănica a fost învitată, astăzi, într-o emisiune de televiziune. Frumoasa blondină a fost supusă mai multor provocări, printre care să dezvăluie și faptul cu ce vedete din showbiz s-ar săruta.

Cunoscuta artistă nu a stat prea mult pe gânduri, așa că a decis să răspundă la întrebarea mult dorită. Astfel, Andreea a recunoscut faptul că nu l-ar săruta niciodată pe Trăistariu. Totuși, ceea ce a surprins pe toată lumea a fost faptul că aceasta a spus faptul că pe Culiță Sterp l-ar săruta. Ba chiar mai mult, pe Jador, concurentul de la Survivor România, l-ar lua de bărbat, iar cu Dorian Popa chiar s-ar mărita.

Citeste si: Andreea Bănică, motivul pentru care nu și-a trimis fetița la școala în vreme de pandemie: „Am un sentiment ciudat…”

”Păi nu vezi cum arată, ce poze își face în oglindă? Cum să îl sărut? N-as putea sa il sarut pe Traistariu. Eu nu am sarutat decat 2-3 baieti în viața mea. Lui Trăistaru nu as sti ce sa-i fac. Pe Culita l-as pupa, si pe Jador l-as lua de barbat. Pe Cuza nu-l stiu, ma marit cu Dorian”, au fost răspunsurile Andreei Bănică.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Cu ce vedete din showbiz s-ar săruta Andreea Bănică?! Jador și Culiță Sterp, în top: "Pe Jador l-aș lua de bărbat..."[Sursa foto: Instagram]

Andreea Bănică, despre relația cu Lucian Mitrea

Andreea Bănică și Lucian Mitrea formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din țara noastră. Cei doi soți se cunosc de mai bine de 25 de ani și au împreună o fetiță și un băiețel.

Citeste si: Andreea Bănică, despre cum este să fii mamă de baiat! Mesajul emoționant transmis de vedetă

„Când văd poza asta nu pot să nu râd și să nu devin melancolică. Același iubit căruia îi cânt de la 16 ani La mulți ani în fiecare 28 decembrie. Îl iubesc și îi mulțumesc că trăiesc lângă el în fiecare zi povestea de dragoste la care visează orice fată. Am avut încredere în el de atunci și am în fiecare zi pentru că știu că el e sprijinul meu, omul căruia pot să îi spun orice, care mă face să fiu cu capul în nori, dar mă aduce și cu picioarele pe pământ și cu care am construit o familie minunată”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.