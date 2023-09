In articol:

Iulia Vântur trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Salman Khan, de mai bine de 10 ani.

Cu cine s-a iubit Iulia Vântur, înainte de relația cu Salman Khan

Vezi ce bărbați celebri au trecut prin inima vedetei.

Iulia Vântur a format un cuplu cu Marius Moga, înainte de a-l cunoaște pe Salman Khan. Cei doi au fost împreună aproximativ 4 ani, dar s-au despărțit în anul 2011, chiar dacă toată lumea se aștepta să se căsătorească.

Vedeta a povestit că au evoluat împreună și Marius Moga i-a fost ca o oglindă, care a ajutat-o să învețe lucruri noi despre ea. După despărțire, cei doi au rămas foarte buni prieteni, chiar dacă toată lumea se aștepta să nu mai păstreze legătura.

„Am trăit foarte multe experienţe împreună şi e un om important în viaţa mea. Am ajuns într-un alt nivel care mă satisface foarte tare, care-mi place foarte mult. Clar am evoluat! Ştii cum se spune, partenerul e oglinda ta. Tu nu eşti atât de obiectiv încât să te priveşti aşa cum eşti de fapt.

În momentul în care e cineva care stă zi de zi cu tine şi care îţi observă şi relele și bunele, şi mai ales ştie să comunice cu tine, şi e destul de analitic, poţi să înveţi lucruri despre tine şi să te vezi cu adevărat. Marius a fost oglindă pentru mine, şi eu pentru el.

M-a ajutat foarte mult să mă cunosc. În primul rând suntem foarte buni prieteni. Adică un prieten pe care îl câştigi aşa şi-l păstrezi. E cel mai important lucru. Am învățat multe și am crescut și evoluat împreună.

Ne-am modelat unul pe celălalt. Am învățat ce înseamnă dragostea adevărată și pură, mai ales după ce am terminat relația. Abia după, am simțit dragostea aia necondiționată – când nu mai vreau nimic de la el, ci doar să-i fie bine”, a mărturisit Iulia Vântur.

Iulia Vântur a avut o relație de scurtă durată cu Bogdan Vlădău. Cei doi au fost surprinși în timp ce se sărutau, de câteva ori. Se pare că totul a fost de scurtă durată, iar cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

Iulia Vântur este într-o relație cu Salman Khan

Iulia Vântur trăiește o frumoasă poveste de iubire, alături de Salman Khan, de mai bine de 10 ani. La început de drum, cei doi nu au vrut să facă totul public și au considerat că este mai bine să pășească pe drumul lor cu încredere, departe de lumina reflectoarelor.

După o vreme, Iulia Vântur a decis că actorul este cel cu care vrea să își împartă viața și a decis să renunțe la cariera și popularitatea sa din România și s-a mutat în India.

Momentan, cei doi nu s-au căsătorit, însă nu sunt de părere că un document ar schimba cu ceva relația lor. Sunt fericiți și discreți și nu se lasă niciodată afectați de zvonurile care circulă în presă.

„Respect instituția căsătoriei, însă știu că nu un document stabilește implicarea și intensitatea vieții mele sentimentale. Dacă mă gândesc bine, implicarea sentimentală și traiul zilnic efectiv au durat, în cazul ăsta, mult mai mult decât multe căsătorii despre care tot auzim”, a declarat Iulia Vântur.

Ce a declarat Iulia Vântur despre sarcină

De curând, în cadrul unui eveniment grandios, Iulia Vântur a atras atenția, în momentul în care a pășit pe covorul roșu. De această dată, nu numai frumusețea ei a fost de interes, ci și faptul că rochia pe care a ales-o a indus în eroare mai multe persoane.

Imediat au apărut zvonuri despre o posibilă sarcină, dar se pare că a fost vorba doar de faldurile rochiei, din spusele Iuliei Vântur.

„D intr-o dată am început să primesc multe mesaje din România și mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat, din moment ce lumea îmi trimitea mesaje. Eram la filmare, târziu noaptea am aflat care era evenimentul.

Din câte știu eu, nu sunt însărcinată. Să dăm vina pe rochie? Aveam faldurile alea pe rochie. A fost o poziție mai neobișnuită care a atras atenția, din câte știu nu sunt însărcinată, nu am fost la niciun control, din câte știu eu. Nu, glumesc, nu cred că sunt însărcinată, așa că nu vă impacientați”, a spus Iulia Vântur, potrivit Ego.ro.

Surse: ego.ro, evz.ro