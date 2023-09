Iulia Vântur, primele declarații despre presupusa sarcină! Iubita lui Salman Khan a decis să spună adevărul: „Nu vă impacientați”

In articol:

În urmă cu câteva zile, Iulia Vântur a avut o apariție care a stârnit un val de reacții. În presă s-ar fi zvonit că partenera lui Salman Khan este însărcinată, după ce fanii s-au grăbit să o felicite atunci când au văzut fotografia de la ultimul eveniment la care a participat.

Iulia Vântur a dezvăluit că nu este însărcinată

Recent, una dintre cele mai frumoase românce a lămurit întreaga situație.

Iulia Vântur este considerată una dintre cele mai frumoase românce, însă a decis să se mute în India acum câțiva ani pentru a fi alături de alesul inimii sale, Salman Khan. Chiar și așa, vedeta se bucură de o faimă colosală și acolo, ba chiar este invitată foarte des la diverse evenimente. Recent, ultima sa apariție de pe covorul roșu le-a dat de gândit fanilor care s-au grăbit să o felicite pentru sarcină. Iulia a clarificat toată situația și a menționat că nu așteaptă un copil.

„Știi, dintr-o dată am început să primesc multe mesaje din România și mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat, din moment ce lumea îmi trimitea mesaje. Eram la filmare, târziu noaptea am aflat care era evenimentul. Din câte știu eu, nu sunt însărcinată. Să dăm vina pe rochie? Aveam faldurile alea pe rochie. A fost o poziție mai neobișnuită care a atras atenția, din câte știu nu sunt însărcinată, nu am fost la niciun control, din câte știu eu. Nu, glumesc, nu cred că sunt însărcinată, așa că nu vă impacientați”, a spus Iulia Vântur, potrivit Ego.ro.

Iulia Vântur a vorbit despre relația cu Marius Moga

Iulia Vântur și Marius Moga au format unul dintre cele mai apreciate cupluri, în urmă cu ceva ani, însă au decis să o ia pe drumuri separate. Acum câteva luni, fosta prezentatoare TV a vorbit deschis despre relația lor și a dezvăluit cum se înțeleg acum.

„Am trăit foarte multe experienţe împreună şi e un om important în viaţa mea. Am ajuns într-un alt nivel care mă satisface foarte tare, care-mi place foarte mult. Clar am evoluat! Ştii cum se spune, partenerul e oglinda ta. Tu nu eşti atât de obiectiv încât să te priveşti aşa cum eşti de fapt. În momentul în care e cineva care stă zi de zi cu tine şi care îţi observă şi relele și bunele, şi mai ales ştie să comunice cu tine, şi e destul de analitic, poţi să înveţi lucruri despre tine şi să te vezi cu adevărat. Marius a fost oglindă pentru mine, şi eu pentru el. M-a ajutat foarte mult să mă cunosc. În primul rând suntem foarte buni prieteni. Adică un prieten pe care îl câştigi aşa şi-l păstrezi. E cel mai important lucru. Am învățat multe și am crescut și evoluat împreună. Ne-am modelat unul pe celălalt. Am învățat ce înseamnă dragostea adevărată și pură, mai ales după ce am terminat relația. Abia după, am simțit dragostea aia necondiționată – când nu mai vreau nimic de la el, ci doar să-i fie bine”, spunea Iulia Vântur în urmă cu mai mult timp, pentru showblitz.ro.