„Cu greu am trecut peste” Karmen Simionescu a vorbit despre asta abia acum! Ce s-a întâmplat la începutul relației cu soțul ei? Cei doi au apelat chiar și la terapie de cuplu

Karmen, fiica cea mare a lui Adrian Minune, este o artistă iubită și apreciată de mulți români, iar în prezent, fanii au avut ocazia să o vadă și în rolul de actriță, aceasta fiind, de fapt, meseria sa de bază. Pe lângă cariera de care este tare mândră, vedeta are și o familie frumoasă care îi aduce mereu zâmbetul pe buze.

Tânăra este mămica unei fetițe și are un soț, la adresa căruia are numai cuvinte de laudă. Totuși, atunci când vine vorba despre viața sa personală, Karmen Simionescu a păstrat mereu discreția, însă recent, aceasta și-a deschis sufletul în fața fanilor săi și a vorbit despre relația cu partenerul ei de viață, dezvăluind că la începuturile lor, cei doi soți au apelat la terapie de cuplu, pentru a învăța cum să gestioneze anumite situații.

„Am fost la terapie de cuplu și am stat la povești, pentru că la noi s-a întâmplat totul pe repede înainte, amândoi eram destul de tineri și ne doream foarte mult să continuăm relația, însă eu treceam printr-o perioadă foarte dificilă cu depresia postnatală, el le avea pe ale lui și presiunea de a întreține o familie – fiindcă a trecut foarte repede de la stadiul de puști la stadiul de tată și soț. Cu greu am trecut peste, dar iată că am reușit și în momentul față pot spune că lucrurile sunt super OK. Cred că pentru orice cuplu venirea unui copil creează o schimbare în viață și nu știi cum să te pregătești, n-ai de unde să știi cum e să ai un copil. Sper să nu trec și la următorul prin depresie postnatală.”, a declarat Karmen Simionescu, pentru Viva.ro.

Karmen a vorbit despre gelozia din cuplu

Sinceră din fire, Karmen Simionescu a vorbit și despre gelozia din cuplu, recunoscând că este geloasă, însă și-a dat seama de acest aspect abia recent, conform declarațiilor făcute recent de fiica cea mare a lui Adrian Minune.

„Da, sunt geloasă. Nu știam că sunt geloasă până să fiu… gelozită! Ce oferi, asta primești. Atât timp cât eu n-am fost obișnuită cu așa ceva, n-aveam de unde să știu cum e. Bobo e o persoană geloasă, dar nu exagerat. Cred că orice om e gelos și nu ține neapărat de faptul că ești frustrat. Dacă ceva e al tău, vrei să fie doar al tău. Dacă iubești o persoană, nu poți accepta să o împarți cu altcineva.”, a mai spus Karmen, pentru aceeași sursă.