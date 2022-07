„Cu soțul meu?” Andreea Ibacka și Adela Popescu, schimb de replici în public, după ce s-a aflat că soția lui Radu Vâlcan merge cu Cabral în Dominicană. Reacții neașteptate

In articol:

Pe Andreea Ibacka și Adela Popescu le leagă o frumoasă și lungă relație de prietenie, căci ambele s-au cunoscut de pe vremea când erau doar două copile și făceau primii pași în actorie. Anii au trecut, iar relația dintre cele două nu s-a schimbat, astfel că actrița a rămas perplex atunci când prezentatoarea TV și-a botezat cel de-al treilea fiu,

iar pe ea nu a chemat-o. După un șir lung de reproșuri la televizor, cele două s-au împăcat, însă, se pare că acum reîncep discuțiile. Totul a pornit după ultimele declarații ale Adelei Popescu!

Andreea Ibacka i-a bătut obrazul Adelei Popescu pe rețelele de socializare: „Tu anunți în toată social media că pleci cu soțul meu?”

Discuția este, bineînțeles, în spirit de glumă, căci Adela Popescu și Cabral Ibacka vor pleca vara aceasta în Dominicană pentru a filma un nou proiect televizat. Prezentatoarea TV a anunțat pe Instagram că ea și soțul Andreei Ibacka își vor petrece vara împreună, desparte de casă, iar actrița nu a putut să rămână tăcută și i-a făcut „reproșuri” pe bandă rulantă „cuscrei” ei, Adela Popescu.

Citeste si: Andreea Ibacka, reproșuri în direct pentru Adela Popescu, după ce nu a invitat-o la botezul fiului ei! Ce s-a aflat în emisiune? „Haide să dăm cărțile pe față”

Citeste si: „Sper să nu mor”. Vlăduța Lupău are probleme grave în sarcină înainte să nască- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Cum facem, cuscră Adela Popescu?! Tocmai ce ne-am împăcat după faza cu botezul și acum tu anunți în toată social media că pleci toată vara în Dominicană cu soțul meu?”, i-a transmis Andreea Ibacka Adelei Popescu pe rețelele de socializare.

Să nu credeți că vedeta de televiziune a rămas fără răspuns, căci a reacționat în aceeași notă ironică, ba chiar a rugat-o pe prietena ei să nu uite să pună și un blender pentru fiul ei în bagajul lui Cabral.

„Măi, cuscră! Ce te face să crezi că o să ne „chinuim” singuri pe acolo. Te rog să nu ne uiți blenderul, că și al meu e la diversificare”, i-a transmis Adela Popescu.

Citeste si: Adela Popescu, înlocuită în emisiune! Cine va prezenta de săptămâna viitoare: "Începe treaba!"

Ei bine, Radu Vâlcan a văzut și el mesajul Andreei Ibacka, însă nu a vrut să fie părtaș la discuția dintre cele două. Mai mult, soțul Adelei Popescu a anunțat că el are treburi mult mai importante, căci va rămâne singur cu trei copii, unul dintre ei mai mic de un an și are multe lucruri de făcut.

„Nu mă băgați pe mine în discuțiile astea. Eu am treabă cu scutece etc. Chestii de bărbați”, a fost reacția lui Radu Vâlcan.